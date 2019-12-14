"Россия стала сильнее": Песков назвал страну "островком стабильности"

СЕГОДНЯ 22:39 2019-12-14T22:52:45+03:00

Представитель Кремля отметил, что за последние несколько лет изменения произошли в правилах поведения стран

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал в эфире российской политической передачи, что в 2019 году страна стала сильнее.

По мнению представителя Кремля, РФ на сегодняшний день демонстрирует стабильность, несмотря на перемены в дипломатии, международном праве и отношениях между государствами.

Также Песков во время интервью отметил, что за последние несколько лет изменения произошли в правилах поведения ряда стран. Он добавил, что это времена глобальных перемен и назвал Россию «островком стабильности в океане турбулентности».

Ранее сайт kp.ru писал о том, что российский президент Владимир Путин заявил, что Россия хочет добиться равных демократических прав для русскоязычного населения на Украине. Российский лидер отметил, что русскоговорящими в Незалежной считают себя 38 процентов граждан страны.

ИСТОЧНИК KP.RU