2019-12-14T22:52:45+03:00
Политика

"Россия стала сильнее": Песков назвал страну "островком стабильности"

Представитель Кремля отметил, что за последние несколько лет изменения произошли в правилах поведения стран
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
"Россия стала сильнее": Песков назвал страну "островком стабильности""Россия стала сильнее": Песков назвал страну "островком стабильности"Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал в эфире российской политической передачи, что в 2019 году страна стала сильнее.

По мнению представителя Кремля, РФ на сегодняшний день демонстрирует стабильность, несмотря на перемены в дипломатии, международном праве и отношениях между государствами.

Также Песков во время интервью отметил, что за последние несколько лет изменения произошли в правилах поведения ряда стран. Он добавил, что это времена глобальных перемен и назвал Россию «островком стабильности в океане турбулентности».

Ранее сайт kp.ru писал о том, что российский президент Владимир Путин заявил, что Россия хочет добиться равных демократических прав для русскоязычного населения на Украине. Российский лидер отметил, что русскоговорящими в Незалежной считают себя 38 процентов граждан страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Глава кабмина Украины объяснил жалобы министров на низкую зарплату отсутствием «финансовой подушки»
"Россия стала сильнее": Песков назвал страну "островком стабильности"
"Пугающая картина"; Эксперт предрек украинской гривне обвал в 2020 году
В МИД РФ предупредили россиян об эпидемии кори на крупнейшем острове Фиджи
"Расплачиваемся за коррупцию": В украинском "Нафтогазе" объяснили, почему подорожал газ
Американка получила 37 миллионов долларов на свой счет из-за ошибки банка
Аномальная погода в Москве побьет 133-летний рекорд тепла
На Украине опасаются "репутационных рисков" из-за дела Шеремета
Зеленский назначил нового главу СБУ по информационной безопасности
"Очень теплые воздушные массы": Вильфанд назвал причину аномального потепления в Европейской части России
"По собственному желанию": Матвиенко объяснила отставку иркутского губернатора
Учёные выяснили, сколько проживёт человек без медицины
Турция запросила у США покупку американской системы ПРО Patriot
Песков: Судьбоносного прорыва на "нормандском саммите" не состоялось
В США на турнире ММА 58-летняя кикбоксерша нокаутировала 21-летнюю соперницу