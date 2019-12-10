Путин заявил, что Россия хочет добиться равных прав для русскоязычного населения на Украине
Российский лидер отметил, что русскоговорящими в Незалежной считают себя 38 процентов граждан страны
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Российский лидер Владимир Путин на пресс-конференции в рамках саммита "нормандской четверки" заявил, что Москва хочет, чтобы русскоязычное население Украины пользовалось равными демократическими правами.
При этом президент РФ напомним, что русскоговорящими в Незалежной считают себя 38 процентов граждан страны.
- А со следующего года, как известно, все русские школы переводятся на украинский язык, - добавил Путин.
Путин, Меркель и Макрон поговорили втроем после пресс-конференции в Париже.
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ИСТОЧНИК KP.RU