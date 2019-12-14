Экоактивисты привезли кучу навоза в центр Мадрида «в подарок мировым лидерам»

14 Дек. 23:38 2019-12-14T23:41:58+03:00

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К зданию в Мадриде, где проходит климатический саммит лидеров 196 стран, экоактивисты привезли конский навоз. Акцию представители общества против климатических изменений Extinction Rebellion провели в субботу 15 декабря.

Саммит должен был завершиться в пятницу, но участники переговоров не смогли достичь единогласия по ряду вопросов, поэтому обсуждения продолжились и в субботу. Экоактивисты возмущены отсутствием конкретики по Парижскому соглашению, договор был подписан еще в 2015 году и требует изменений. Они считают, что происходящее – «перестановка шезлонгов на «Титанике», и ситуация с изменениями климата уже «приобрела режим ЧС».

К зданию, где проходит саммит активисты пришли с плакатами. Как сообщает Reuters, участники акции сообщили, что навозная куча – «подарок мировым лидерам».

- Из навоза вырастают лучшие розы. Мы надеемся, что международное сообщество объединится, чтобы создать прекрасное будущее, - философствует представитель «Восстания вымирающих» Ронан Макнерн.

С призывали принять меры против глобального потепления выступили накануне и ряд звезд. Хавьер Бардем вместе с активистами принял участие в акции в дни проведения климатического саммита.

ИСТОЧНИК KP.RU