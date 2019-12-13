Звезды против глобального потепления: Хавьер Бардем и Харрисон Форд затмили Грету Тунберг

Больше 20 тысяч ученых, политиков, экологов, финансистов со всего мира две недели обсуждали, как нам жить дальше в эпоху глобального потепления. Среди них были и очень известные - не только в климатических кругах - люди.

ГРЕТА ТУНБЕРГ: ЯХТОСТОПОМ ЧЕРЕЗ ОКЕАН

Грета Тунберг по традиции добиралась на климатический саммит на парусной яхте. В этот раз ещё и автостопом, а точнее - яхтостопом. Деввться шведской экоактивистке было некуда. Конференция COP25 изначально планировалась в Чили. Но из-за вспыхнувших там беспорядков конфереренцию срочно перенесли в Мадрид. А Грета-то а Америке, ещё с прошлого саммита в Нью-Йорке (учебный год? Нет, не слышали)? Летать экологические убеждения не позволяют.

"Кто отвезет меня через Атлантический океан в Европу?" - твитнула шведка. И нашла 15-метровый парусный катаран "Вагабонд". Австралийское семейство блогеров с 11-месячным младенцем на нем живет, парусит по всему миру и ведет youtube-канал. Пассажирка Грета явно добавила им просмотров.

"Вагабонд" со школьницей и ее папой Сванте пришвартовался в Лиссабоне. Ночной поезд в Мадрид (а поезд-то на дизеле, злорадствовали тунбергненавистники), где у вокзала шведку ждал электромобиль.

Речь Греты Тунберг в Мадриде не разошлась по всему интернету, в отличие от ньюйоркской. Она не кричала, что ей испортили детство. Надежда есть, пророчествовала Грета перед делегатами из 196 стран. Но не на правительство, а на простой народ.

Ещё Тунберг пела песни протеста вместе с другими молодыми активистами. И уехала домой в Швецию - на поезде и электробусе.

И если Грета Тунберг в Мадриде в общем-то не зажгла, то это очень даже сделал Хавьер Бардем.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ХАВЬЕР БАРДЕМ НАЗВАЛ ТРАМПА ТУПИЦЕЙ. НО ИЗВИНИЛСЯ

И если Грета Тунберг в Мадриде в общем-то не зажгла, то это очень даже сделал Хавьер Бардем. Обладатель "Оскара", звезда фильмов Альмодовара и Бондианы и муж Пенелопы Крус.

На Марше в защиту климата, на который собрались тысячи жителей Мадрида, Бардем поднялся на сцену. Зачитать манифест защитников природы - о том, что у человечества осталось 10 лет, чтобы предотвратить катастрофу.

А ещё, говорит, хочу добавить от себя лично. Дональд Трамп - тупица. И мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Алмейда - тупица. Первый - потому что вышел из Парижского соглашения. Второй - потому что отменил ограничения для автомобилей в центре Мадрида (это родной город Хавьера), и теперь они ездят, воздух загрязняют, климат портят.

Мэр Алмейда дал сдачи в твиттере, съязвив: Бардем-то, конечно, умник, считает, что и налоги не для него. Намек на штраф в 150 тысяч евро, который Хавьер схлопотал за неуплату налогов,

Уже на следующий день актёр публично извинился в своих соцсетях. Но не потому, что Трамп и Алмейда молодцы, просто оскорблениями ничего не решишь. А испанские СМИ уже подсчитали, что Бардема во время саммита цитируют чаще, чем Грету Тунберг.

Оскароносец не впервые участвует в экологических акциях. Бардем отправился в экспедицию к берегам Антарктиды на судне "Гринпис". Снял документальный фильм об экологии Антарктики и пламенно выступил в ООН, призывая создать заповедник на белом континенте.

Визит Харрисона Форда вызвал настоящий ажиотаж в конференц-центре.Фото: REUTERS

ХАРРИСОН ФОРД. ВСЯ ПРЕЗИДЕНТСКАЯ РАТЬ

У Индианы Джонса в этот раз миссия политическая. Американский актер прилетел на конференцию COP25 в группе поддержки Майкла Блумберга. Блумберг, экс-мэр Нью-Йорка и один из богатейших людей мира начал президентскую гонку.

В Мадриде Блумберг пообещал, что будет вести себя не в пример Трампу. К климату относится серьезно, в его президентской программе - снижение выбросов парниковых газов в США на 49% к 2030 году.

Визит Харрисона Форда вызвал настоящий ажиотаж в конференц-центре. Индиану Джонса принял премьер-министр Испании Педро Санчес. А Форд рассказал, что ему страшно за своих пятерых детей и троих внуков - потому как состояние нашей планеты печально уже сейчас, а будущее и вовсе непонятно.

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