2019-12-14T23:57:55+03:00
В мире

Стюардесса предотвратила «потенциальную катастрофу» после обнаружения льда на крыльях самолета

Пассажиров уже разместили в салоне самолета, а экипаж готовился к взлету
Юлия САЛЬНИКОВА
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Капитан самолета не заметил лед и был готов поднять воздушное судно в воздухКапитан самолета не заметил лед и был готов поднять воздушное судно в воздухФото: Иван ВИСЛОВ
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Внимательность стюардессы помогла избежать катастрофы. Как сообщает Daily Mail, информация об инциденте была опубликована в рамках Программы сообщения об инцидентах с конфиденциальным человеческим фактором. В отчете не сказано, какая компания выполняла рейс. Известно, что накануне перед вылетом выпало много снега. Пилоты были уверены, что на крыльях самолета только снег. Поэтому никто из экипажа не нашел повода для беспокойства. Пассажиров впустили в салон, свои места заняли пилоты.

К ним в кабину постучалась стюардесса, которая решила на всякий случай сказать, что заметила на крыльях самолета не только снег, но и лед. Она была уверена, что команда и без ее напоминания заметила это.

- Я думала, что, как опытные пилоты, они должны знать, что они делают, и не мое дело рассказывать им, как выполнять свою работу, - приводят слова стюардессы в отчете.

Пилоты решили проверить эту информацию. Пассажиров попросили оставаться на местах, но предупредили – вылет несколько задерживается.

В итоге капитан воздушного корабля объявил о решении разморозить самолет. После он поблагодарил стюардессу и объяснил, что они видели только снег на крыле во время предполетных проверок, но льда не было.

Ранее сайт kp.ru писал, что в соцсетях выбрали самую красивую стюардессу мира.

ИСТОЧНИК KP.RU

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