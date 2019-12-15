«Мы видели сообщения»: В Госдепартаменте США отреагировали на новые испытания ракеты в КНДР

СЕГОДНЯ 00:13 2019-12-15T00:17:33+03:00

Какие именно испытания провели в КНДР, не сообщают Фото: REUTERS

В американском ведомстве не стали отвечать, знают ли они, какой тип вооружения испытывал Пхеньян

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В США сообщили, что «тесно координируют» с властями КНДР после испытаний, которые корейцы провели в пятницу 14 декабря. Ранее представители Северной Кореи сообщили о проведении «важного испытания», которое «поднимет ядерное сдерживание страны на новый уровень». При этом в военном ведомстве КНДР не сообщили, какой тип вооружения испытывали.

В Госдепартаменте США не сообщили, знают ли в Америке, готовность которого проверяли корейцы:

- Мы видели сообщения об испытании и тесно контактируем с нашими корейскими и японскими союзниками, - приводит комментарий представителя американского ведомства РИА Новости.

Ранее лидер Северной Кореи пообещал американскому президенту Дональду Трампу "рождественский подарок". То, каким он будет, зависит от результатов переговоров, касающихся ядерных испытаний. В конце 2019 года истекает срок, в который представители США должны предоставить Северной Корее свои предложения по урегулированию ситуации на полуострове.

ИСТОЧНИК KP.RU