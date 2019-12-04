2019-12-04T15:17:11+03:00
Политика

Лидер Северной Кореи пообещал Трампу «рождественский подарок»

Что это будет, зависит от переговоров между Вашингтоном и Пхеньяном
Юлия САЛЬНИКОВА
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Ким Чен ЫнКим Чен ЫнФото: REUTERS
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Ким Чен Ын призвал американского президента Дональда Трампа готовиться к «рождественскому подарку» от Северной Кореи. Ка сообщает CNN, никто не знает, чего ожидать. Тем временем Ри Тхе Сонг, первый вице-министр иностранных дел Северной Кореи, намекает, что все зависит от результатов переговоров, касающихся ядерных испытаний. Завершиться они должны к концу года, это крайний срок для принятия соглашения между Вашингтоном и Пхеньяном.

В 2017 году Северная Корея впервые провела испытания межконтинентальной баллистической ракеты, тогда власти страны назвали это «подарком» для США ко Дню независимости 4 июля.

- Диалог между Северной Кореей и США, администрация американского президента использует в интересах политической ситуации и выборов в США, - сказал Ри Тхе Сонг.

Похожие угрозы со стороны Северной Кореи звучали и раньше. Так, например, власти страны обещали превратить США "в море огня".

ИСТОЧНИК KP.RU

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