Лидер Северной Кореи пообещал Трампу «рождественский подарок»
Ким Чен Ын призвал американского президента Дональда Трампа готовиться к «рождественскому подарку» от Северной Кореи. Ка сообщает CNN, никто не знает, чего ожидать. Тем временем Ри Тхе Сонг, первый вице-министр иностранных дел Северной Кореи, намекает, что все зависит от результатов переговоров, касающихся ядерных испытаний. Завершиться они должны к концу года, это крайний срок для принятия соглашения между Вашингтоном и Пхеньяном.
В 2017 году Северная Корея впервые провела испытания межконтинентальной баллистической ракеты, тогда власти страны назвали это «подарком» для США ко Дню независимости 4 июля.
- Диалог между Северной Кореей и США, администрация американского президента использует в интересах политической ситуации и выборов в США, - сказал Ри Тхе Сонг.
Похожие угрозы со стороны Северной Кореи звучали и раньше. Так, например, власти страны обещали превратить США "в море огня".
ИСТОЧНИК KP.RU