Северная Корея провела новое "значимое испытание" на космодроме

СЕГОДНЯ 12:56 2019-12-14T12:56:04+03:00

Оно подняло ядерное сдерживание КНДР еще на один уровень

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Власти КНДР сообщили о новом успешном испытании, проведённом на западном испытательном полигоне Сохэ.

В сообщении Центрального телеграфного агентства КНДР сказано, что испытание провели 13 декабря, однако агентство не уточняет, что именно испытывалось на полигоне.

- 13 декабря 2019 года с 22:41 по 22:48 на космодроме Сохэ было проведено еще одно значимое испытание. Наши ученые оборонных наук удостоились огромной чести получить горячие поздравления от центрального комитета партии. Результаты в оборонном деле, которых мы достигаем один за другим в последнее время, будут применены, чтобы поднять еще на один уровень надежный потенциал стратегического ядерного сдерживания КНДР, - сказано в заявлении.

Напомним, что ранее сайт kp.ru писал о первой встрече в Сингапуре президента США Дональда Трампа с главой КНДР Ким Чен Ыном, по итогам которой Пхеньян объявил о готовности к полной денуклеаризации.

ИСТОЧНИК KP.RU