СЕГОДНЯ 13:46 2019-12-15T13:47:37+03:00

Себастьян Коу назвал условия, при которых российских атлетов могут допустить к Олимпийским играм Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций признался, что не может ставить под угрозу карьеры «чистых спортсменов»

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Глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьян Коу допустил возможность участия российских атлетов в летних Олимпийских играх в Токио 2020 года. Однако, по его словам, это может произойти только при условии уверенности в их непричастности к нарушению антидопинговых правил.

«Только когда я буду абсолютно уверен в том, что россияне, желающие участвовать в соревнованиях, никак не связаны с нарушением антидопинговых правил, они будут допущены», - сообщил он.

Коу признался, что не может «рисковать или ставить под угрозу карьеры чистых спортсменов», но заявил, что первым делом Международной ассоциации легкоатлетических федераций должна быть уверена в наличии «надежной системы, которой можно доверять».

Напомним, 9 декабря исполком WADA принял окончательное решение о четырехлетней дисквалификации российских спортсменов, которые на весь этот период не смогут принимать участие в Олимпийских играх и Чемпионатах мира. Как писал сайт kp.ru, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что Россия обжалует это решение.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/748622" frameborder="0"></iframe> ВАДА лишило Россию права участвовать в крупных международных турнирах на четыре года.

ИСТОЧНИК KP.RU