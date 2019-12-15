Себастьян Коу назвал условия, при которых российских атлетов могут допустить к Олимпийским играм
Глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьян Коу допустил возможность участия российских атлетов в летних Олимпийских играх в Токио 2020 года. Однако, по его словам, это может произойти только при условии уверенности в их непричастности к нарушению антидопинговых правил.
«Только когда я буду абсолютно уверен в том, что россияне, желающие участвовать в соревнованиях, никак не связаны с нарушением антидопинговых правил, они будут допущены», - сообщил он.
Коу признался, что не может «рисковать или ставить под угрозу карьеры чистых спортсменов», но заявил, что первым делом Международной ассоциации легкоатлетических федераций должна быть уверена в наличии «надежной системы, которой можно доверять».
Напомним, 9 декабря исполком WADA принял окончательное решение о четырехлетней дисквалификации российских спортсменов, которые на весь этот период не смогут принимать участие в Олимпийских играх и Чемпионатах мира. Как писал сайт kp.ru, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что Россия обжалует это решение.
ВАДА лишило Россию права участвовать в крупных международных турнирах на четыре года.
ИСТОЧНИК KP.RU
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