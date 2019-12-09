СЕГОДНЯ 13:33 2019-12-09T13:34:43+03:00

Исполком WADA лишил Россию Олимпиад и Чемпионатов мира на 4 года Фото: REUTERS

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В Париже, 9 декабря, исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял окончательное решение о четырехлетних санкциях для российских спортсменов.

Российскую сборную лишили права участвовать в крупных международных турнирах, в том числе летних Олимпийских играх 2020 года в Токио и чемпионатов мира, а также паралимпиады. Кроме того, в РУСАДА сообщили, что на это время Россия лишится права проводить крупные спортивные международные соревнования и подавать заявки на их проведение.

Решение исполкома вступит в силу 1 января 2020 года.

Напомним, после того, как WADA нашло в базе данных московской лаборатории допинговые «несоответствия» Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства рекомендовал исполкому организации отстранить российскую сборную от участия в международных соревнованиях на четыре года.

РУСАДА сообщило, что спортсменов из России допустят к Олимпиаде под нейтральным флагом и без гимна. Однако, как писал ранее сайт kp.ru, президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков, что такого не произойдет «ни при каком условии». Он заявил, что в крайнем случае сборная будет представлять ОКР.

ИСТОЧНИК KP.RU