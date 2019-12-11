2019-12-11T15:19:14+03:00
Спорт

Матвиенко: Россия обжалует решение исполкома WADA

Спикер Совета Федерации призвала «чистых» российских спортсменов продолжать готовиться к Олимпиаде в Токио
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Валентина Матвиенко. Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФВалентина Матвиенко. Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) о четырехлетней дисквалификации российских спортсменов будет обжаловано в ближайшее время. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Безусловно, мы не можем согласиться с этим решением. В ближайшее время спортивные адвокаты подадут иски в Спортивный арбитражный суд. Надо отстаивать, доказывать свою правоту в суде», - сказал спикер Совфеда.

Матвиенко призвала «чистых» российских спортсменов продолжать готовиться к Олимпиаде в Токио, но отметила, что спортсмены должны сами принимать решение о своем участии в соревнованиях.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 9 декабря исполком WADA принял окончательное решение отстранить российскую сборную от участия в международных соревнованиях на четыре года. Это означает, что «чистые» российские спортсмены смогут участвовать в Олимпийских играх и Чемпионатах мира только под нейтральным флагом и без гимна.

ВАДА лишило Россию права участвовать в крупных международных турнирах на четыре года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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