Матвиенко: Россия обжалует решение исполкома WADA
Решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) о четырехлетней дисквалификации российских спортсменов будет обжаловано в ближайшее время. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«Безусловно, мы не можем согласиться с этим решением. В ближайшее время спортивные адвокаты подадут иски в Спортивный арбитражный суд. Надо отстаивать, доказывать свою правоту в суде», - сказал спикер Совфеда.
Матвиенко призвала «чистых» российских спортсменов продолжать готовиться к Олимпиаде в Токио, но отметила, что спортсмены должны сами принимать решение о своем участии в соревнованиях.
Напомним, как писал сайт kp.ru, 9 декабря исполком WADA принял окончательное решение отстранить российскую сборную от участия в международных соревнованиях на четыре года. Это означает, что «чистые» российские спортсмены смогут участвовать в Олимпийских играх и Чемпионатах мира только под нейтральным флагом и без гимна.
ВАДА лишило Россию права участвовать в крупных международных турнирах на четыре года.
ИСТОЧНИК KP.RU
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