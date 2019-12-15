Шифровальная "Энигма" времен Третьего рейха ушла с торгов за $106 тысяч

СЕГОДНЯ 20:45 2019-12-15T20:56:16+03:00

Лот ушел с торгов вместе с инструкцией по эксплуатации и футляром Фото: скриншот с видео

Экземпляр оказался довольно редким - в комплекте есть футляр и инструкция по эксплуатации [видео]

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Шифровальная машина "Энигма", находившаяся в пользовании нацистов во времена Второй мировой войны, была продана на аукционе в американском Далласе за 106 250 долларов (более шести миллионов рублей).

Торги состоялись в субботу, 14 декабря. Лот был обозначен довольно редким из-за полной комплектации. Вместе с самой машинкой для передачи закодированных сообщений покупателю отдали инструкцию по ее эксплуатации и футляр со знаком Третьего рейха.

Известно, что аппарат использовали с 1934 года и до самого конца Второй мировой войны. На настоящий момент сохранились около 250 "Энигм". Остальные нацисты сами уничтожили вскоре после поражения.

Сайт kp.ru писал, что в прошлом году ученые с целью исследования буквально заглянули внутрь шифровальной машины. Они подвергли аппарат компьютерной томографии и смогли увидеть сам процесс создания кода.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/749846" frameborder="0"></iframe> Шифровальную машину времен Третьего рейха продали на аукционе более чем за 100 тысяч долларов.Шифровальная машина "Энигма" (Enigma) была продана в субботу на аукционе в Далласе за 106 250 долларов (6 677 707 рублей)

ИСТОЧНИК KP.RU