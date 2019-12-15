Шифровальная "Энигма" времен Третьего рейха ушла с торгов за $106 тысяч
Шифровальная машина "Энигма", находившаяся в пользовании нацистов во времена Второй мировой войны, была продана на аукционе в американском Далласе за 106 250 долларов (более шести миллионов рублей).
Торги состоялись в субботу, 14 декабря. Лот был обозначен довольно редким из-за полной комплектации. Вместе с самой машинкой для передачи закодированных сообщений покупателю отдали инструкцию по ее эксплуатации и футляр со знаком Третьего рейха.
Известно, что аппарат использовали с 1934 года и до самого конца Второй мировой войны. На настоящий момент сохранились около 250 "Энигм". Остальные нацисты сами уничтожили вскоре после поражения.
Сайт kp.ru писал, что в прошлом году ученые с целью исследования буквально заглянули внутрь шифровальной машины. Они подвергли аппарат компьютерной томографии и смогли увидеть сам процесс создания кода.
Шифровальную машину времен Третьего рейха продали на аукционе более чем за 100 тысяч долларов.Шифровальная машина "Энигма" (Enigma) была продана в субботу на аукционе в Далласе за 106 250 долларов (6 677 707 рублей)
ИСТОЧНИК KP.RU