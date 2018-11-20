Ученые заглянули внутрь «Энигмы» - легендарной шифровальной машинки фашистов

Томографию Энигме провели ученые Университета Манчестера (University of Manchester). Тем самым они впервые заглянули внутрь самого секретного агрегата XX века, не сломав его.

Томография — примерно 1500 снимков - позволила сделать анимацию, которая показала, как собственно проходил процесс шифрования — как при этом двигались и взаимодействовали друг с другом «внутренности» шифровальной машинки.

Энигму засовывают в томограф.

Переносная шифровальная машинка Энигма (Enigma) отдаленно напоминает пишущую — имеет клавиши с буквами. Внутри - вращающиеся роторы, которые двигаются друг относительно друга, замыкая при этом те или иные контакты. Шифровальщик, нажимая на клавиши, создавал разные криптографические комбинации. На выходе получался набор букв, сгенерированных электрическими и механическими элементами машинки, работавших по определенному коду. Расшифровать «донесение» можно было с помощью другой - аналогичной Энигмы, имея код.

Внутренности Энигмы на скане томографа

Роторы Энигмы - главные шифровальные детали.

Сначала у немцев были машинки с тремя роторами. Коды к ним удалось подобрать полякам еще в 1938 году. Тогда Энигму дополнили четвертым ротором. Шифрование стало невероятно надежным. Немцам казалось, что теперь уж подобрать коды ни у кого не получится. Однако в 1941 году это удалось британцам в криптографическом центре Блетчли-Парк ( Bletchley Park). Основной вклад во взлом внес математик Алан Тьюринг (Alan Turing). Благодаря ему и другим хакерам Второй мировой войны союзники читали все секретные депеши Третьего Рейха. Это, как полагают некоторые аналитики, приблизило победу над Германией примерно на 2 года.

Военная шифровальная машинка с четырьмя роторами, изготовленная в 1941 году, и прошла компьютерную томографию. Особых секретов «просвечивание» не раскрыло — со всеми ученые давно разобрались. Но наглядную демонстрацию - такую, чтобы со всеми штырьками, проводками и контактами — исследование обеспечило. Такого еще не было.

Трофейной машинкой владел криптограф-энтузиаст Дэвид Криппс (Enigma machine owner David Cripps ). Он и передал ее для исследования.