Член ПАСЕ призвал вовлечь Донбасс в переговоры на высшем уровне

СЕГОДНЯ 22:53 2019-12-15T22:53:24+03:00

Сейчас общение в "нормандском формате" проходит без "очень важного участника"

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Представители Донецкой и Луганской народных республик должны участвовать в переговорах по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины. Такую позицию озвучил глава комитета экономического сотрудничества и развития, здравоохранения фракции "Альтернатива для Германии", член Парламентской ассамблеи Совета Европы Ульрих Оэмэ.

Он напомнил, что сейчас в обсуждении в "нормандском формате" отсутствует один "очень важный участник" - это отдельные района Донбасса. Именно поэтому член бундестага намерен продвигать переговоры с представителями ЛНР и ДНР на высшем уровне.

"В ПАСЕ на январской сессии я запущу инициативу, надеюсь, получу 20 голосов, чтобы инициировать резолюцию [о вовлечении в диалог представителей Донбасса]", - сказал Оэмэ.

Министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова приветствовала такое предложение, поскольку за все пять лет конфликта международные организации получали официальную информацию лишь от одной стороны - киевских властей.

"Сегодня первый шаг, чтобы получить информацию объективную от второй стороны - представителей ЛНР и ДНР", - цитирует ТАСС главу ведомства.

Сайт kp.ru писал, что Россия уже давно призывает Украину начать прямой диалог с властями Донбасса. Этот вопрос даже поднимался на "нормандском саммите".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/703836" frameborder="0"></iframe> Что стало с Донбассом за пять лет войны.Вот и подошла к концу первая «пятилетка» независимости Донбасса. Спецкор «КП» Дмитрий Стешин попытался понять: что получили и что потеряли за эти долгие годы мятежные и независимые республики - ДНР и ЛНР?Дмитрий СТЕШИН

ИСТОЧНИК KP.RU