Член ПАСЕ призвал вовлечь Донбасс в переговоры на высшем уровне
Представители Донецкой и Луганской народных республик должны участвовать в переговорах по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины. Такую позицию озвучил глава комитета экономического сотрудничества и развития, здравоохранения фракции "Альтернатива для Германии", член Парламентской ассамблеи Совета Европы Ульрих Оэмэ.
Он напомнил, что сейчас в обсуждении в "нормандском формате" отсутствует один "очень важный участник" - это отдельные района Донбасса. Именно поэтому член бундестага намерен продвигать переговоры с представителями ЛНР и ДНР на высшем уровне.
"В ПАСЕ на январской сессии я запущу инициативу, надеюсь, получу 20 голосов, чтобы инициировать резолюцию [о вовлечении в диалог представителей Донбасса]", - сказал Оэмэ.
Министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова приветствовала такое предложение, поскольку за все пять лет конфликта международные организации получали официальную информацию лишь от одной стороны - киевских властей.
"Сегодня первый шаг, чтобы получить информацию объективную от второй стороны - представителей ЛНР и ДНР", - цитирует ТАСС главу ведомства.
Сайт kp.ru писал, что Россия уже давно призывает Украину начать прямой диалог с властями Донбасса. Этот вопрос даже поднимался на "нормандском саммите".
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ИСТОЧНИК KP.RU
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