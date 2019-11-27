Лавров: Россия призовет Киев начать прямой диалог с Донбассом

СЕГОДНЯ 13:25 2019-11-27T14:03:36+03:00

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Россия планирует призвать Киев к началу прямого диалога с Донбассом в рамках разрешения конфликта и прекращения боевых действий. Тема будет затронута на встрече лидеров "нормандской четверки" в Париже 9 декабря. Об этом сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.

"Мы слышали от прошлой администрации на Украине, от прошлого режима, что они никогда не будут вести прямые переговоры с Донецком и Луганском. Слышали и от представителей уже новой администрации президента [Владимира] Зеленского... Обо всем этом будем говорить на саммите "нормандского формата", - сказал глава ведомства.

По его мнению, на встрече лидеров Зеленский должен будет подробно изложить свое видение выполнения минских договоренностей, потому что "альтернативы им нет, и об этом говорят все".

"Россия как участница контактной группы и участница "нормандской четверки" будет делать все от нее зависящее, чтобы помочь преодолению внутриукраинского кризиса", - заявил Лавров в ходе выступления, трансляция которого велась на странице МИД во "Вконтакте".

Сайт kp.ru писал, что у самого президента Украины планы на саммит несколько другие. Он планирует обсудить с коллегами вопрос возвращения Донбасса под контроль Киева и дальнейший обмен военнопленными.

ИСТОЧНИК KP.RU