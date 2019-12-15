2019-12-15T23:28:23+03:00
Общество

В Кремль доставили главную новогоднюю елку страны

Ее установят на Соборной площади
Мария ИГНАТЬЕВА
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В Кремль доставили главную елку страны. Фото: Сергей Бобылев /ТАССВ Кремль доставили главную елку страны. Фото: Сергей Бобылев /ТАСС
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В Кремль доставили главную новогоднюю елку России. Ее срубили несколько дней назад в Московском учебно-опытном лесничестве в Можайском городском округе. В этом году украшать столицу будет 90-летнее дерево.

На право стать главной новогодней елкой страны претендовали 12 подмосковных деревьев. В итоге выбрали лучшее. Высота ели составляет примерно 27 метров, диаметр ствола - порядка 70 сантиметров, а размах ветвей у основания - шесть метров.

Как писал сайт kp.ru дерево торжественно установят на Соборной площади 23 декабря. Тогда же ее начнут наряжать в стиле народных промыслов. А спустя несколько дней, 25 декабря, вокруг главной новогодней елки страны уже будут водить хоровод школьники со всей страны, приглашенные на праздник Всероссийской Елки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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