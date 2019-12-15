В Кремль доставили главную новогоднюю елку страны
В Кремль доставили главную новогоднюю елку России. Ее срубили несколько дней назад в Московском учебно-опытном лесничестве в Можайском городском округе. В этом году украшать столицу будет 90-летнее дерево.
На право стать главной новогодней елкой страны претендовали 12 подмосковных деревьев. В итоге выбрали лучшее. Высота ели составляет примерно 27 метров, диаметр ствола - порядка 70 сантиметров, а размах ветвей у основания - шесть метров.
Как писал сайт kp.ru дерево торжественно установят на Соборной площади 23 декабря. Тогда же ее начнут наряжать в стиле народных промыслов. А спустя несколько дней, 25 декабря, вокруг главной новогодней елки страны уже будут водить хоровод школьники со всей страны, приглашенные на праздник Всероссийской Елки.
ИСТОЧНИК KP.RU