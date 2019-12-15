Выбрана главная новогодняя елка России: в 2019 году в Кремле установят 90-летнее дерево

СЕГОДНЯ 01:37 2019-12-15T01:41:00+03:00

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Главную новогоднюю елку России срубили в Подмосковье. Дерево доставят в Кремль уже в воскресенье 15 декабря. Как сообщает ТАСС, дерево прошло тщательный отбор перед срубом и соответствует всем необходимым параметрам.

В 2019 году Кремль украсит 25-метровая елка, размах ее нижних веток – шесть метров. При этом дерево на десять лет моложе елочки, которую в Кремле ставили год назад. Тогда 27-метровое дерево доставил до места дед Мороз на празднично украшенном фургоне.

- В середине дня 15 декабря специальный автопоезд с елкой начнет движение из Можайского округа Московской области в сторону Кремля, куда прибудет уже вечером, - рассказала изданию пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова.

Дерево установят на Соборной площади, а 25 декабря вокруг нее уже будут водить хоровод школьники со всей страны, приглашенные на праздник Всероссийской елки.

ИСТОЧНИК KP.RU