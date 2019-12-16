Самолет рейса Москва - Сургут вернулся в "Шереметьево" из-за трещины в стекле
В столичном аэропорту "Шереметьево" второй раз за вечер воскресенья, 15 декабря совершает аварийную посадку самолет. На этот раз в воздушную гавань вернулся Boeing 737, который выполнял рейс Москва- Сургут. Отмечается, что причиной аварийной посадки стала трещина в стекле.
- В аэропорт Шереметьево из-за трещины в лобовом стекле вернулся Boeing 737 выполнявший рейс 1510 Из Москвы в Сургут, - сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Известно, что воздушное судно успешно совершило аварийную посадку в "Щереметьево" около 23:45 по местному времени. По предварительным данным никто не пострадал. Экспертам предстоит выяснить обстоятельства произошедшего.
Сайт kp.ru писал ранее, что самолет рейса Москва-Гонконг экстренно вернулся в "Шереметьево". Согласно данным источника "КП", одному из пассажиров стало плохо во время полета.
ИСТОЧНИК KP.RU