Самолет рейса Москва - Сургут вернулся в "Шереметьево" из-за трещины в стекле

СЕГОДНЯ 03:43 2019-12-16T04:05:37+03:00

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В столичном аэропорту "Шереметьево" второй раз за вечер воскресенья, 15 декабря совершает аварийную посадку самолет. На этот раз в воздушную гавань вернулся Boeing 737, который выполнял рейс Москва- Сургут. Отмечается, что причиной аварийной посадки стала трещина в стекле.

- В аэропорт Шереметьево из-за трещины в лобовом стекле вернулся Boeing 737 выполнявший рейс 1510 Из Москвы в Сургут, - сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Известно, что воздушное судно успешно совершило аварийную посадку в "Щереметьево" около 23:45 по местному времени. По предварительным данным никто не пострадал. Экспертам предстоит выяснить обстоятельства произошедшего.

Сайт kp.ru писал ранее, что самолет рейса Москва-Гонконг экстренно вернулся в "Шереметьево". Согласно данным источника "КП", одному из пассажиров стало плохо во время полета.

ИСТОЧНИК KP.RU