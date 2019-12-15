Самолет рейса Москва-Гонконг экстренно вернулся в "Шереметьево"

СЕГОДНЯ 21:22 2019-12-15T21:50:43+03:00

Согласно данным источника сайта kp.ru, одному из пассажиров стало плохо во время полета

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Пассажирский самолет Airbus А330 рейса Москва-Гонконг экстренно вернулся в столичный аэропорт "Шереметьево" и благополучно приземлился в условиях превышенной посадочной массы.

Согласно данным источника сайта kp.ru, одному из пассажиров лайнера стало плохо во время полета. В аэропорту борт ждали аварийные службы, однако все прошло хорошо.

Самолет успешно приземлился в Москве. Фото: "Флайрадар24"

Подробности инцидента выясняются. Что именно случилось с пострадавшим, и в каком он находится состоянии будет сообщено позже. Остальные пассажиры задержанного рейса вскоре вновь отправятся в направлении Гонконга.

На месте лайнер ждали аварийные службы, Фото: "Флайрадар24"

Сайт kp.ru писал, что ранее в воскресенье, 15 декабря, самолет рейса Иркутск-Красноярск также был вынужден вернуться в аэропорт вылета. Пилоты заметили трещину на лобовом стекле.

ИСТОЧНИК KP.RU