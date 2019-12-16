Пентагон прокомментировал заявление Эрдогана о возможном закрытии для США базы Инджирлик

СЕГОДНЯ 05:21 2019-12-16T05:21:53+03:00

Отмечается, что Вашингтон хочет сохранить с Анкарой отношения, сложившиеся в рамках сотрудничества по НАТО

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В Пентагоне прокомментировали заявление президента Турции Тайипа Эрдогана о возможном закрытии для США баз Инджирлик и Куреджик. Глава государства отметил, что пойдет на этот шаг, если Вашингтон введет санкций против Анкары за приобретение российских зенитных ракетных систем С-400.

- Присутствие сил США на турецких базах, в том числе на базе Инджирлик, осуществляется с разрешения правительства Турции. Мы рассматриваем статус наших сил в Турции как символ нашей многолетней приверженности сотрудничеству и защите нашего союзника по НАТО и стратегического партнера, - сообщили ТАСС в Пентагоне.

В ведомстве также подчеркнули, что Турция вносит весомый вклад в миссии НАТО и важна для стратегии национальной обороны США. Они стремятся сохранить эти отношения, но при этом призывают страну "проводить более конструктивную политику в отношении С-400 и других сфер разногласий".

Сайт kp.ru писал ранее, что введение ограничительных мер в Турции считают необоснованными, так как С-400 не планируют использовать для нападения на кого-либо. А потому

ИСТОЧНИК KP.RU