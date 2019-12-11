Турция пригрозила выгнать американских военных с авиабазы Инджирлик

СЕГОДНЯ 12:42 2019-12-11T13:05:04+03:00

Такой ответ последует в случае введения санкций в отношении Анкары

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Турция попросит Соединенные Штаты вывести своих военных с авиабазы Инджирлик, если в отношении Анкары будут введены санкции за приобретение и использование российских зенитных ракетных систем С-400. Такое предупреждение сделал министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу.

Он напомнил, что российские комплексы являются оборонительными системами. Их не планируют использовать для нападения на кого-либо. А потому введение ограничительных мер необоснованно.

"Турция может попросить США вывести своих военных с авиабазы Инджирлик", - цитирует главу ведомства газета Sabah.

Чавушоглу также пригрозил Вашингтону изменением статуса базы Куреджик, на которой сейчас развернуты элементы европейской системы ПРО.

Сайт kp.ru писал, что Конгресс США, тем временем, согласовал оборонный бюджет на 2020 год, в котором прописано введение санкций в отношении Анкары. После принятия документа Турция потеряет доступ к американским истребителям F-35.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/720145" frameborder="0"></iframe> Семь С-400 доставлены в Турцию.

ИСТОЧНИК KP.RU