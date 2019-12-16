2019-12-16T07:39:36+03:00
В мире

"Говорят красивее и грамотнее": Депутат Рады заявил, что на Украине русский язык знают лучше россиян

Юрий Павленко рассказал о возможности защищать русскоговорящее население в России
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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"Говорят красивее и грамотнее": Депутат Рады заявил, что на Украине русский язык знают лучше россиян"Говорят красивее и грамотнее": Депутат Рады заявил, что на Украине русский язык знают лучше россиянФото: REUTERS
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Депутат Рады от фракции "Оппозиционный блок — За жизнь" Юрий Павленко заявил, что жители Украины знают русский язык лучше, чем сами россияне. Так парламентарий прокомментировал закон о госязыке.

- Да у нас люди говорят по-русски красивее, грамотнее, чем многие россияне — да мы можем защищать русскоговорящее население в России, - отметил политик.

Напомним, новый закон предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни на территории Незалежной.

Павленко считает, что этот закон несет в себе не "элемент объединения" страны, а "элемент ее разъединения". также он уверен, что языковое разнообразие, наоборот, может усилить государство.

- Все страны борются за расширения территории своего влияния. Почему мы так легко себя ограничиваем в возможностях идти дальше и расширяться? - подчеркнул Павленко в эфире NewsOne.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что на днях Евросоюз раскритиковал украинский закон о языке. Изъять из документа самые одиозные нормы требует Венецианская комиссия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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