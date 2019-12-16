"На свой лад": В России создадут конкурента You Tube
Новый видеосервис будет подбирать ролики в зависимости от интересов пользователя
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В России в 2020 году создадут конкурента популярного видеосервиса You Tube. Российский проект будет подбирать ролики в зависимости от интересов пользователя, с привлечением всех видов контента - от любительского до профессионального.
- Мы считаем, что любой плеер, любая лента новостей, любой формат типа stories должны рассчитываться персонифицированно, - говорится в официальном заявлении гендиректора Mail.ru Group Бориса Добродеева.
Название нового российского сервиса пока не раскрывается.
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ИСТОЧНИК KP.RU