"На свой лад": В России создадут конкурента You Tube

СЕГОДНЯ 08:43 2019-12-16T08:43:08+03:00

Новый видеосервис будет подбирать ролики в зависимости от интересов пользователя

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В России в 2020 году создадут конкурента популярного видеосервиса You Tube. Российский проект будет подбирать ролики в зависимости от интересов пользователя, с привлечением всех видов контента - от любительского до профессионального.

- Мы считаем, что любой плеер, любая лента новостей, любой формат типа stories должны рассчитываться персонифицированно, - говорится в официальном заявлении гендиректора Mail.ru Group Бориса Добродеева.

Название нового российского сервиса пока не раскрывается.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU