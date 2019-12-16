Россиянка попала в список самых заметных новых миллиардеров по версии Forbes

СЕГОДНЯ 09:13 2019-12-16T10:21:06+03:00

В начале 2019 года Татьяна Бакальчук стала второй в России женщиной - долларовым миллиардером по версии издания

Изменить размер текста: A A

Журнал Forbes включил основательницу и владелицу российского онлайн-магазина Wildberries Татьяну Бакальчук в перечень самых заметных людей, пополнивших список миллиардеров в этом году.

При этом в начале года россиянка стала второй в РФ женщиной - долларовым миллиардером по версии американского издания. Стоимость ее бизнеса, по подсчетам издания, достигла $1,2 млрд.

Журнал отметил заслуги россиянки в области электронной торговли. Отмечается, что Бакальчук, которая создала в 2004 году интернет-магазин, удалось привлечь клиентов из России, Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии.

Знаменитый интернет-магазин продает различные категории товаров: одежду, игрушки, спортивное и детское питание, электронику, книги. В прошлом 2018 году выручка компании составила $1,7 млрд.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в августе Forbes опубликовал рейтинг самых богатых российских семей. Первое место пятый год подряд занимает предприниматель Михаил Гуцериев и его близкие.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU