Россиянка попала в список самых заметных новых миллиардеров по версии Forbes
Журнал Forbes включил основательницу и владелицу российского онлайн-магазина Wildberries Татьяну Бакальчук в перечень самых заметных людей, пополнивших список миллиардеров в этом году.
При этом в начале года россиянка стала второй в РФ женщиной - долларовым миллиардером по версии американского издания. Стоимость ее бизнеса, по подсчетам издания, достигла $1,2 млрд.
Журнал отметил заслуги россиянки в области электронной торговли. Отмечается, что Бакальчук, которая создала в 2004 году интернет-магазин, удалось привлечь клиентов из России, Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии.
Знаменитый интернет-магазин продает различные категории товаров: одежду, игрушки, спортивное и детское питание, электронику, книги. В прошлом 2018 году выручка компании составила $1,7 млрд.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в августе Forbes опубликовал рейтинг самых богатых российских семей. Первое место пятый год подряд занимает предприниматель Михаил Гуцериев и его близкие.
Новость дополняется
ИСТОЧНИК KP.RU