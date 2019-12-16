Мосгорсуд временно заблокировал трансляции Twitch

СЕГОДНЯ 10:54 2019-12-16T10:54:37+03:00

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После поданного компанией Rambler иска о о защите авторских и смежных прав в интернете, Мосгорсуд временно заблокировал трансляции матчей Английской премьер-лиги (АПЛ) стриминговому видео-сервису Twitch.com, сообщает ТАСС. Компания требует «пресечь распространение пиратских трансляций» матчей АПЛ на Twitch.

Rambler требует не только блокировки Twitch, но компенсацию в размере 180,3 млрд рублей. Ранее представитель Twitch Юлианна Табастаева сообщила, что изначально Rambler добивался только блокировки, но затем стал требовать компенсацию 147 миллионов рублей, а 29 ноября предъявил новые требования.

180 млрд рублей компенсации образовались из числа предполагаемых незаконных просмотров трансляций АПЛ (36 тысяч). Их умножили на максимальную сумму компенсации в пять миллионов рублей.

Представитель Twitch настаивает на том, что требования требования Rambler несправедливы. Twitch «только обеспечивает доступ пользователей к платформе», не публикуя собственный контент и не может менять контент, размещаемый пользователями.

Rambler Group приобрела эксклюзивные права на показ матчей АПЛ в апреле. Корпорация уже жаловалась на сайты, незаконно транслирующие футбольные матчи.

ИСТОЧНИК KP.RU