2019-12-16T11:41:54+03:00
В мире

В МИД Украины назвали дату объявления нового перемирия в Донбассе

Министр иностранных дел заявил, что в этом вопросе возможен дальнейший прогресс
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Незалежная рассчитывает, что новое перемирие в Донбассе будет объявлено 20 или 21 декабря. После этого будет ясно, возможен ли дальнейший прогресс.

Напомним, на прошлой неделе лидеры стран "нормандской четверки" по итогам встречи, прошедшей в Париже, приняли коммюнике. В официальном документе говорится, что минские соглашения остаются основой для работы в "нормандском формате", предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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