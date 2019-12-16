В МИД Украины назвали дату объявления нового перемирия в Донбассе

СЕГОДНЯ 11:41 2019-12-16T11:41:54+03:00

Министр иностранных дел заявил, что в этом вопросе возможен дальнейший прогресс

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Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Незалежная рассчитывает, что новое перемирие в Донбассе будет объявлено 20 или 21 декабря. После этого будет ясно, возможен ли дальнейший прогресс.

Напомним, на прошлой неделе лидеры стран "нормандской четверки" по итогам встречи, прошедшей в Париже, приняли коммюнике. В официальном документе говорится, что минские соглашения остаются основой для работы в "нормандском формате", предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе.

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ИСТОЧНИК KP.RU