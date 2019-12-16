Глава Геральдического совета предложил создать для сборной России специальный олимпийский флаг
Георгий Вилинбахов, глава Геральдического совета при президенте России, заявил, что российские спортсмены могут выступать на крупных международных соревнованиях под специальным олимпийском флагом. Он также добавил, что совет готов участвовать в его создании.
Лишение сборной флага и гимна на международных соревнованиях - это "удар по престижу и самолюбию, это пощечина". Вилинбахов отметил, что если официальный флаг будет утверждён, Геральдический совет готов оказать содействие в его разработке. Также глава Геральдического совета добавил, что флаг может выноситься как вместе с государственным, так и один, но продолжать обозначать российскую команду.
- На флаге может быть изображено то, что изображалось на спортивной одежде наших первых олимпийцев еще Российской империи - черный двуглавый орел на белом фоне, - заявил Георгий Вилинбахов в эфире программы "Поздняков" телеканала НТВ.
9 декабря Исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) принял решение о лишении российского спорта возможности выступать на международных спортивных соревнованиях с флагом и гимном России, а также проводить крупные международные соревнования на своей территории.
ВАДА лишило Россию права участвовать в крупных международных турнирах на четыре года.
ИСТОЧНИК KP.RU
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