Глава Геральдического совета предложил создать для сборной России специальный олимпийский флаг

СЕГОДНЯ 13:13 2019-12-16T13:13:51+03:00

Лишение сборной флага и гимна на международных соревнованиях - это "удар по престижу и самолюбию, это пощечина" Фото: REUTERS

На знамени может быть чёрный двуглавый орёл на белом фоне

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Георгий Вилинбахов, глава Геральдического совета при президенте России, заявил, что российские спортсмены могут выступать на крупных международных соревнованиях под специальным олимпийском флагом. Он также добавил, что совет готов участвовать в его создании.

Лишение сборной флага и гимна на международных соревнованиях - это "удар по престижу и самолюбию, это пощечина". Вилинбахов отметил, что если официальный флаг будет утверждён, Геральдический совет готов оказать содействие в его разработке. Также глава Геральдического совета добавил, что флаг может выноситься как вместе с государственным, так и один, но продолжать обозначать российскую команду.

- На флаге может быть изображено то, что изображалось на спортивной одежде наших первых олимпийцев еще Российской империи - черный двуглавый орел на белом фоне, - заявил Георгий Вилинбахов в эфире программы "Поздняков" телеканала НТВ.

9 декабря Исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) принял решение о лишении российского спорта возможности выступать на международных спортивных соревнованиях с флагом и гимном России, а также проводить крупные международные соревнования на своей территории.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/748622" frameborder="0"></iframe> ВАДА лишило Россию права участвовать в крупных международных турнирах на четыре года.

ИСТОЧНИК KP.RU