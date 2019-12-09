Россию лишили Олимпиад и Чемпионатов мира на 4 года. Что будет дальше: прямая онлайн-трансляция

Исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) сегодня должен решить, как наказать Россию за то, что она передала измененную базу данных Московской антидопинговой лаборатории.

Ожидается, что нашу страну могут лишить права участвовать в двух ближайших Олимпиадах 2020 года и 2022 года под своим флагом. Кроме того, у России могут отнять ряд крупных турниров, который должны состоятся в нашей стране.

«КП» ведет онлайн-трансляцию очередного судного дня российского спорта.

Заседание исполкома ВАДА по российскому делу.

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