2019-12-09T13:21:15+03:00
В мире

Россию лишили Олимпиад и Чемпионатов мира на 4 года. Что будет дальше: прямая онлайн-трансляция

Такое решение принял исполком ВАДА
Андрей ВДОВИН@av_esq
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Олимпийские кольца во дворе здания ОКР.Олимпийские кольца во дворе здания ОКР.Фото: REUTERS
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Исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) сегодня должен решить, как наказать Россию за то, что она передала измененную базу данных Московской антидопинговой лаборатории.

Ожидается, что нашу страну могут лишить права участвовать в двух ближайших Олимпиадах 2020 года и 2022 года под своим флагом. Кроме того, у России могут отнять ряд крупных турниров, который должны состоятся в нашей стране.

«КП» ведет онлайн-трансляцию очередного судного дня российского спорта.

Заседание исполкома ВАДА по российскому делу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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