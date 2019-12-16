СЕГОДНЯ 14:30 2019-12-16T14:50:31+03:00

Песков рассказал о разнице в подходах Зеленского и Порошенко Фото: Анатолий ЖДАНОВ

По словам представителя Кремля, главное, чтобы Киев выполнил "взятые на себя обязательства по минским договоренностям, по всему комплексу мер"

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о разнице в подходах к ситуации в Донбассе бывшего и нынешнего лидеров Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

- Разница в подходах есть. Один президент начинал войну, новый президент — собственно, краеугольным камнем его предвыборных обещаний было завершение войны, - отметил представитель Кремля.

По его словам, главное, чтобы Киев выполнил "взятые на себя обязательства по минским договоренностям, по всему комплексу мер".

Дмитрий Песков также упомянул, что нужно детально изучить законопроект о децентрализации, который Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной рады. Однако в этом тексте ничего не говорится об особом статусе Донбасса, пишет "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что член ПАСЕ призвал вовлечь Донбасс в переговоры на высшем уровне. Сейчас общение в "нормандском формате" проходит без "очень важного участника".

ИСТОЧНИК KP.RU