2019-12-16T14:50:31+03:00
Политика

Песков рассказал о разнице в подходах Зеленского и Порошенко

По словам представителя Кремля, главное, чтобы Киев выполнил "взятые на себя обязательства по минским договоренностям, по всему комплексу мер"
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Песков рассказал о разнице в подходах Зеленского и ПорошенкоПесков рассказал о разнице в подходах Зеленского и ПорошенкоФото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о разнице в подходах к ситуации в Донбассе бывшего и нынешнего лидеров Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

- Разница в подходах есть. Один президент начинал войну, новый президент — собственно, краеугольным камнем его предвыборных обещаний было завершение войны, - отметил представитель Кремля.

По его словам, главное, чтобы Киев выполнил "взятые на себя обязательства по минским договоренностям, по всему комплексу мер".

Дмитрий Песков также упомянул, что нужно детально изучить законопроект о децентрализации, который Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной рады. Однако в этом тексте ничего не говорится об особом статусе Донбасса, пишет "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что член ПАСЕ призвал вовлечь Донбасс в переговоры на высшем уровне. Сейчас общение в "нормандском формате" проходит без "очень важного участника".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тело мужчины без головы и кистей рук нашли в Подмосковье
Экс-министра финансов Подмосковья приговорили к 14 годам тюрьмы
Песков рассказал о разнице в подходах Зеленского и Порошенко
В Совфеде рассказали, как перегнать Америку
Автомобили Opel возвращаются на российский рынок
Вейперы страдают от заболеваний лёгких на треть чаще, чем некурящие
В Сети опубликовали видео воздушной дуэли истребителей МиГ-31БМ
"Нуждаются в адаптации": В МИД Украины заявили о необходимости пересмотра Минских соглашений
Песков ответил на вопрос о том, как Путин встретит Новый год
Глава Геральдического совета предложил создать для сборной России специальный олимпийский флаг
Молилась, чтобы никто не узнал: Звезда «Игры престолов» рассказала о проблемах со здоровьем
В Москве оперативные службы начали проверку четырех аэропортов из-за сообщений об угрозе взрыва
Названы самые востребованные в новогодние праздники лекарства
В Госдуме прокомментировали идею расселять аварийные дома по ипотеке
В Госдуме объяснили, почему Россия признана одной из самых могущественных стран мира
"Островитянка с далеких островов": Тутберидзе опубликовала стихотворение Цветаевой после выпада Плющенко
Спецназ вооружат бесшумными автоматами
" Угроза для несовершеннолетних": В Минздраве поддержали инициативу главы Башкирии о запрете продажи снюса
Эксперты опасаются, что снижение рынка грузоперевозок ударит по экономике
В МИД Украины назвали дату объявления нового перемирия в Донбассе
Настоящая зима не за горами: Синоптики предупредили россиян о снежном январе
Мосгорсуд временно заблокировал трансляции Twitch
Бьет - значит не любит: Около 70% россиян поддерживают закон о домашнем насилии
Потерянные лапы больным животным заменят современные импланты
Ценник на советские елочные игрушки вырос в десять раз
Россиянка попала в список самых заметных новых миллиардеров по версии Forbes
Роскачество обнаружило опасные вещества в двух образцах российского и шриланкийского чая
"На свой лад": В России создадут конкурента You Tube
В Германии подняли вопрос об изучении русского языка в школе