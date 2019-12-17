На Украине неизвестные захватили храм канонической церкви

СЕГОДНЯ 00:38 2019-12-17T00:49:11+03:00

В Укриане неизвестные захватили уже несколько церквей Фото: REUTERS

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В Ивано-Франковской области Украины неизвестные захватили храм канонической церкви. Об этом на сайте сообщили в пресс-службе епархии области. Мотивы захватчиков не известны. Они проникли в здание Свято-Димитриевский храма Украинской православной церкви около 15.00 по местному времени 15 декабря.

- Сломали замки и опечатали двери в церковь. Захватчики представились как «воины АТО»,- сказано в сообщении. - При содействии местных властей община Димитровского храма УПЦ вместе с настоятелем храма оказались на улице.

В марте 2019 года состоялось собрание о переходе общины храма в ПЦУ, так называемую Православную церковь Украины.

- В самом собрании настоятель храма и прихожане, подлинные представители религиозной общины, отсутствовали, - сказано в сообщении. - Никакой юридической силы собрание жителей села, которые обычно отождествляют с собранием религиозной общины, не имели.

Ранее, 8 декабря в селе Гринява Верховинского района сторонники ПЦУ захватили Свято-Успенский храм УПЦ. Захватчиков было около 20 человек, они пришли в храм после богослужения, когда прихожане уже разошлись. Молодые люди представились также "воинами АТО".

ПЦУ создано в 2018 году по инициативе украинских властей. В ее основу вошли две раскольнические церкви. В декабре глава ПЦУ заявил о ликвидации Киевского патриархата.

Александрийский патриархат признал украинских раскольников.

ИСТОЧНИК KP.RU