Глава "автокефальной" украинской церкви Епифаний лишил"киевского патриарха" Филарета епархии и приходов

Помните старый бородатый анекдот про то, что три украинца – это партизанский отряд с предателем: командир, комиссар, и он самый. Невольно вспомнилось во время чтения очередных сводок боевых действий на украинских конфессиональных фронтах. Причем, думаю, что не стоит объяснять, что каноническая УПЦ во всех этих боях никакого участия не принимает, а смотрит на неканонические «церкви», они же секты, с грустью и милосердием, как на запутавшихся раскольников. А те самозабвенно лупят друг друга.

23-го июня «патриарх» Филарет, глава почившей в бозе (по версии его супротивников, выставивших томос наперевес, как амулет экзорциста) УПЦ КП, провел свой собор, где объявил свою раскольничью конфессию «живее всех живых». Про ПЦУ (она же СЦУ), организованную при его непосредственном участии и по его, вместе с Порошенко, инициативе он высказался немногим лучше, чем о слуге Сатаны (а ранее именно его слугой назвал самого Порошенко).

- Не называйте ПЦУ канонической церковью, не утверждайте неправду. Она не признана другими церквями канонической, а признана только одним Вселенским патриархом. Томос имеет по названию, а по содержанию она не автокефальна. И канонической церковью ПЦУ не признают 13 поместных церквей. Так какая же она каноничная, когда с митрополитом Епифанием никто не служит, кроме Вселенского патриарха? – объявил он в эфире «Украинского радио», предусмотрительно умолчав, что и к его УПЦ КП можно в полной мере отнести эти слова. Дедушка Денисенко вошел в такой раж, что даже отказался признавать снятие с него анафемы так называемым Вселенским патриархом Варфоломеем из Стамбула, что тот сделал в прошлом году.

- Какой такой анафема? Не было ничего, - практически так заявил он, напомнив Кирпича-Сапрыкина из фильма «Место встречи изменить нельзя»: «Кошелек, кошелек. Какой кошелек?» Между тем, весь конфликт между главой секты УПЦ КП и главой секты ПЦУ/СЦУ Епифанием разгорелся как раз из-за того, что Филарета отстранили от управления, то бишь от того самого «кошелька». Ни денег, ни власти, ни влияния. Только слова. Звание «патриарха по четным», то есть «почетного патриарха», синекура пенсионера.

Филарет стремится дать бой на всех фронтах. Он уже обращался к новому президенты Зеленскому с просьбой защитить «украинскую церковь», но не дождался ответа. И решил апеллировать к другому ведомству.

- Обращаюсь к вам, Арсен Борисович, как к министру внутренних дел Украины с просьбой защитить права и свободы верующих Украинской православной церкви Киевского патриархата, дать правовую оценку противоправным действиям представителей ПЦУ, гарантировать невмешательство во внутреннюю жизнь УПЦ КП, исключить церковное рейдерство, - воззвал Филарет к действующему главе МВД Украины Арсену Авакову, жалуясь, что служители СЦУ захватывают храмы УПЦ КП. И опять же, совершенно проигнорировав факты захвата своими подчиненными и служителями «новой церкви» ПЦУ храмов канонической УПЦ, инспирированные им самим и его сторонниками в последние годы. Припекло дедушку. А теперь припечет и еще больше.

Противники Филарета из ПЦУ/СЦУ во главе с Епифанием провели в минувший понедельник 24 июня заседание Синода своей секты. И постановили отстранить Филарета от управления Киевской епархией. «Все приходы и монастыри Киева, которые до 15 декабря (2018 г. – прим. авт.) находились в составе УПЦ КП» было решено переподчинить напрямую самому Епифанию, так называемому «Митрополиту Киевскому и всея Украины» по версии СЦУ/ПЦУ. Кроме того, своим решением они закрепили положение о том, что Филарет «потерял канонические права и обязанности, связанные с управлением епархией». Вместе с Филаретом наказали еще и двух архиереев-участников прошедшего собора «филаретовцев», которым запретили служение на определенное время. Про лишение «канонических прав» одной неканонической структурой главы другой неканонической организации, это звучит, безусловно, смешно. Но хоть из числа «епископов» ПЦУ/СЦУ исключать не стали и своей сектантской анафеме не предали. Так что поступили почти гуманно. Хотя Филарету не привыкать не признавать анафему. Одной больше, одной меньше.

Противники Филарета из ПЦУ/СЦУ во главе с Епифанием провели в минувший понедельник 24 июня заседание Синода своей сектыФото: REUTERS

Сторонники Епифания в борьбе с Филаретом обратились к новому оружию 21-го века и грохнули сайт УПЦ КП. После чего перестала быть доступна и личная страничка Филарета в соцсети «Фейсбук». А в случае их восстановления пообещали проводить новые хакерские атаки.

Вообще, все эти боевые действия украинских раскольников на тему, кто из них более неканоничен (или, как блестяще сформулировали Ильф и Петров, «А ты кто такой?») напоминают примерно такую же грызню украинских националистов, расколовшихся в свое время на «бандеровцев» и «мельниковцев». Они, конечно, грызлись друг с другом и даже убивали в боестолкновениях и стычках, вот только полякам и евреям, а позже и просто советским гражданам, и русским, и самим украинцам от того было не легче. Поскольку их они вырезали вместе, в полном согласии друг с другом.

Тем временем, в Киев прибыли внушительные делегации одиннадцати поместных канонических православных церквей. Правда, ни к УПЦ КП, ни к СЦУ/ПЦУ это не имеет никакого отношения. Митрополиты и иные епископы прилетели в Киев на торжества по случаю дня тезоименитства Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины канонической УПЦ Онуфрия. Который, как заявил представитель Александрийского патриархата, ни разу не осудил других людей, а потому является примером для всего православного мира. В отличие от других персон, которые, если и дают пример чего-то, то исключительно со знаком минус, того, что делать не надо.

В этом грязном детективе, развязанном за алтарями и среди икон, под которыми разворачиваются «бои без правил», пока остается неясным, кто из двух сектантов победит в конце концов, и кто первым успеет объявить супротивнику анафему? Если Филарет нокаутирует Епифания, то «вселенскому» Варфоломею в Стамбуле от этого не просто «икнется».

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