«Свободу Тарасовой»: Губерниев отреагировал на петицию с требованием лишить его коллегу работы
После публикации петиции с требованием отстранить тренера Татьяну Тарасову от права комментировать фигурное катание на российском телевидении комментатор Дмитрий Губерниев выступил в поддержку коллеги.
«Друзья!!!! Тут идёт жара вокруг ТАТ!!!!!! Сейчас многие критикуют Татьяну Тарасову, но я хочу ее поддержать !!!!!», - написал комментатор в Instagram.
По словам Губерниева, Тарасова комментирует, вызывая «настоящие и неподдельные эмоции». «Тарасову можно любишь или ненавидеть, главное, равнодушных нет», - подчеркнул комментатор и раскритиковал тех, кто подписал петицию.
Напомним, фанатка олимпийской чемпионки Алины Загитовой разместила на сайте Сhange.org требование лишить Тарасову права комментировать фигурное катание. Она объяснила такую необходимость «непрофессионализмом» и «предвзятостью» комментатора. На данный момент петицию подписали 5 тысяч человек.
Как писал сайт kp.ru, в своем обращении поклонница фигуристки упоминала заявление Тарасовой, которое тренер сделала после того, как Загитова рассказала, что делает паузу в спортивной карьере.
ИСТОЧНИК KP.RU