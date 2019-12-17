«Свободу Тарасовой»: Губерниев отреагировал на петицию с требованием лишить его коллегу работы

СЕГОДНЯ 19:53 2019-12-17T19:53:23+03:00

Губерниев отреагировал на петицию с требованием лишить его коллегу работы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Спортивный комментатор заявил, что работа Тарасовой вызывает «настоящие и неподдельные эмоции»

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После публикации петиции с требованием отстранить тренера Татьяну Тарасову от права комментировать фигурное катание на российском телевидении комментатор Дмитрий Губерниев выступил в поддержку коллеги.

«Друзья!!!! Тут идёт жара вокруг ТАТ!!!!!! Сейчас многие критикуют Татьяну Тарасову, но я хочу ее поддержать !!!!!», - написал комментатор в Instagram.

По словам Губерниева, Тарасова комментирует, вызывая «настоящие и неподдельные эмоции». «Тарасову можно любишь или ненавидеть, главное, равнодушных нет», - подчеркнул комментатор и раскритиковал тех, кто подписал петицию.

guberniev_dmitry Друзья !!!! Тут идёт жара вокруг ТАТ !!!!!!

Напомним, фанатка олимпийской чемпионки Алины Загитовой разместила на сайте Сhange.org требование лишить Тарасову права комментировать фигурное катание. Она объяснила такую необходимость «непрофессионализмом» и «предвзятостью» комментатора. На данный момент петицию подписали 5 тысяч человек.

Как писал сайт kp.ru, в своем обращении поклонница фигуристки упоминала заявление Тарасовой, которое тренер сделала после того, как Загитова рассказала, что делает паузу в спортивной карьере.

ИСТОЧНИК KP.RU