2019-12-17T19:53:23+03:00
Спорт

«Свободу Тарасовой»: Губерниев отреагировал на петицию с требованием лишить его коллегу работы

Спортивный комментатор заявил, что работа Тарасовой вызывает «настоящие и неподдельные эмоции»
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Губерниев отреагировал на петицию с требованием лишить его коллегу работыГуберниев отреагировал на петицию с требованием лишить его коллегу работыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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После публикации петиции с требованием отстранить тренера Татьяну Тарасову от права комментировать фигурное катание на российском телевидении комментатор Дмитрий Губерниев выступил в поддержку коллеги.

«Друзья!!!! Тут идёт жара вокруг ТАТ!!!!!! Сейчас многие критикуют Татьяну Тарасову, но я хочу ее поддержать !!!!!», - написал комментатор в Instagram.

По словам Губерниева, Тарасова комментирует, вызывая «настоящие и неподдельные эмоции». «Тарасову можно любишь или ненавидеть, главное, равнодушных нет», - подчеркнул комментатор и раскритиковал тех, кто подписал петицию.

guberniev_dmitryguberniev_dmitry
Друзья !!!! Тут идёт жара вокруг ТАТ !!!!!!
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Напомним, фанатка олимпийской чемпионки Алины Загитовой разместила на сайте Сhange.org требование лишить Тарасову права комментировать фигурное катание. Она объяснила такую необходимость «непрофессионализмом» и «предвзятостью» комментатора. На данный момент петицию подписали 5 тысяч человек.

Как писал сайт kp.ru, в своем обращении поклонница фигуристки упоминала заявление Тарасовой, которое тренер сделала после того, как Загитова рассказала, что делает паузу в спортивной карьере.

ИСТОЧНИК KP.RU

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