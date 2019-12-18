Дайвер поделился роликом об удивительно ласковом тюлене

СЕГОДНЯ 09:34 2019-12-18T09:34:55+03:00

Тюлень вел себя очень дружелюбно - возможно, ему просто хотелось общения

Морское млекопитающее оказалось решительно настроено пообщаться с человеком и даже пожать ему руку [видео]

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Британский дайвер Бен Бурвилль поделился в соцсетях видео, снятое рядом с архипелагом Фарн у графства Нортумберленд. Во время погружения ныряльщик столкнулся с необыкновенно общительным тюленем - морской зверь не просто подплыл к человеку на расстояние вытянутой руки, но и пытался с ним играть и всем своим видом просил погладить.

На кадрах ролика видно, что тюлень обхватил обеими ластами руку дайвера, а затем пытается обнять - почти по-человечески. "Иногда мои друзья могут быть очень цепкими", - прокомментировал эту необычную историю сам Бурвилль, который все-таки не отказал себе в удовольствии пару раз почесать тюленю живот.

Однако сам дайвер, имеющий еще и медицинскую подготовку, предупредил, что далеко не каждая встреча с тюленем может закончиться так идиллически:

- Они могут выглядеть как собаки, но больше похожи по поведению на медведей. У них мощные ласты и когти, - предупредил Бен в разговоре с 6abc, - Еще у них во рту довольно неприятные бактерии, они могут вызвать серьезные инфекции.

Ранее kp.ru рассказывал о другой необычной встрече - группа серферов столкнулась с серым китом.

Любопытный тюлень лезет обниматься к дайверу.

ИСТОЧНИК KP.RU