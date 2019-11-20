Поймали момент. Любопытный серый кит подкрался к группе сёрферов

Группа калифорнийских сёрферов отдыхала на воде у самого побережья Дана-Пойнт в ожидании волны, когда к ним на небольшой глубине приблизился молодой серый кит. Это успел снять на видео с управляемого дрона восемнадцатилетний Пэйтон Ландаас. Он заметил кита у поверхности воды раньше, чем сёрферы, и сумел снять не только момент встречи с прекрасным животным, но и реакцию людей.

Всё время, пока кит подплывал то к одному человеку, то к другому, сёрферы сохраняли спокойствие и старались не двигаться с места – только один член группы всё-таки предпочел быстро отплыть в сторону, когда кит проплывал прямо под ним. Но это не напугало кита, удовлетворив своё любопытство, он поплыл дальше к прибрежной линии.

Сотрудник местного центра по наблюдению за китами капитан Кори Холл объяснил возможную причину, по которой кит плыл на такой маленькой глубине и так близко к берегу Дана-Пойнт. «Серые киты довольно спокойны, их считают дружелюбными, они просто занимаются своими делами, не трогая людей. Вероятно, он мигрирует на юг к зиме. У этого вида китов нет эхолокации, как у дельфинов или зубных китов, поэтому они ориентируются на ориентиры», - рассказал он американскому телеканалу KTLA.

Ранее стало известно, что из приморской бухты Средняя, где долгое время в неволе содержались сотни морских млекопитающих, были выпущены последние тридцать белух.