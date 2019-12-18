Россияне назвали лучшие фильмы 2019 года
Тремя лучшими фильмами 2019 года по выбору россиян стали финальная часть «Мстителей» супергеройской франшизы Marvel, «Джокер» и «Однажды в Голливуде», о чём свидетельствует статистика проекта «Кино Mail.Ru».
Мстители: Финал официальный трейлер (16+).Видео с сайта YouTube
«Мстители: финал» режиссёров Энтони и Джо Руссо вышла в прокат в конце апреля и побила мировой рекорд по сборам всего за 11 дней, перейдя отметку в два миллиарда долларов. Через три месяца после выхода кинолента превысила сборы «Аватара» Джеймса Кэмерона, который оставался самым кассовым фильмом в истории кино почти 10 лет.
Джокер - финальный трейлер.
- На четвертом месте расположился совместный проект Джеймса Кэмерона и Роберта Родригеса "Алита: Боевой ангел". Пятое место занял диснеевский мюзикл и киноадаптация одноименного мультфильма "Аладдин" режиссера Гая Ричи, - рассказали РИА Новости представители пресс-службы проекта.
Лучшим сериалом 2019 года зрители посчитали драму «Чернобыль», повествующую о трагедии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Вторым в рейтинге стала криминальная комедия «Почему женщины убивают», а третьим – антология мультфильмов «Любовь, смерть и роботы».
Чернобыль (Мини-сериал) Русский трейлер (2019).
Самыми популярными фильмами, которым россияне поставили наибольшее количество оценок за год стали военная драма «Т-34», «Мстители: Финал» и «Капитан Марвел», а самыми популярными сериалами по аналогичной статистике стали «Игра престолов», «Султан моего сердца» и «Годунов».
Премьера фильма Т-34 .16 марта в онлайн-кинотеатре ivi состоится цифровая премьера самой обсуждаемой военной драмы последних месяцев - Т-34 с Александром Петровым, Ириной Старшенбаум и Виктором Добронравовым в главных ролях. Т-34 будет представлен на ivi эксклюзивно по подписке
Ранее сайт kp.ru писал о 100 лучших картинах десятилетия, изменивших мир. Также на сайте есть рейтинг лучших фильмов 2018 года.
Лучшие фильмы:
1. «Мстители: Финал»
2. «Джокер»
3. «Однажды в Голливуде»
4. «Алита: Боевой ангел»
Лучшие сериалы:
1. «Чернобыль»
2. «Почему женщины убивают»
3. «Любовь, смерть и роботы»
Фильмы с наибольшим количеством оценок:
1. «Т-34»
2. «Мстители: Финал»
3. «Капитан Марвел»
Сериалы с наибольшим количеством оценок:
1. «Игра престолов»
2. «Султан моего сердца»
3. «Годунов»
ИСТОЧНИК KP.RU