Россияне назвали лучшие фильмы 2019 года

СЕГОДНЯ 11:19 2019-12-18T11:20:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Тремя лучшими фильмами 2019 года по выбору россиян стали финальная часть «Мстителей» супергеройской франшизы Marvel, «Джокер» и «Однажды в Голливуде», о чём свидетельствует статистика проекта «Кино Mail.Ru».

Мстители: Финал официальный трейлер (16+).Видео с сайта YouTube

«Мстители: финал» режиссёров Энтони и Джо Руссо вышла в прокат в конце апреля и побила мировой рекорд по сборам всего за 11 дней, перейдя отметку в два миллиарда долларов. Через три месяца после выхода кинолента превысила сборы «Аватара» Джеймса Кэмерона, который оставался самым кассовым фильмом в истории кино почти 10 лет.

Джокер - финальный трейлер.

- На четвертом месте расположился совместный проект Джеймса Кэмерона и Роберта Родригеса "Алита: Боевой ангел". Пятое место занял диснеевский мюзикл и киноадаптация одноименного мультфильма "Аладдин" режиссера Гая Ричи, - рассказали РИА Новости представители пресс-службы проекта.

Лучшим сериалом 2019 года зрители посчитали драму «Чернобыль», повествующую о трагедии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Вторым в рейтинге стала криминальная комедия «Почему женщины убивают», а третьим – антология мультфильмов «Любовь, смерть и роботы».

Чернобыль (Мини-сериал) Русский трейлер (2019).

Самыми популярными фильмами, которым россияне поставили наибольшее количество оценок за год стали военная драма «Т-34», «Мстители: Финал» и «Капитан Марвел», а самыми популярными сериалами по аналогичной статистике стали «Игра престолов», «Султан моего сердца» и «Годунов».

Премьера фильма Т-34 .16 марта в онлайн-кинотеатре ivi состоится цифровая премьера самой обсуждаемой военной драмы последних месяцев - Т-34 с Александром Петровым, Ириной Старшенбаум и Виктором Добронравовым в главных ролях. Т-34 будет представлен на ivi эксклюзивно по подписке

Ранее сайт kp.ru писал о 100 лучших картинах десятилетия, изменивших мир. Также на сайте есть рейтинг лучших фильмов 2018 года.

Лучшие фильмы:

1. «Мстители: Финал»

2. «Джокер»

3. «Однажды в Голливуде»

4. «Алита: Боевой ангел»

Лучшие сериалы:

1. «Чернобыль»

2. «Почему женщины убивают»

3. «Любовь, смерть и роботы»

Фильмы с наибольшим количеством оценок:

1. «Т-34»

2. «Мстители: Финал»

3. «Капитан Марвел»

Сериалы с наибольшим количеством оценок:

1. «Игра престолов»

2. «Султан моего сердца»

3. «Годунов»

ИСТОЧНИК KP.RU