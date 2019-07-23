2019-07-23T22:50:43+03:00
Звезды

Названы лучшие фильмы десятилетия

В рейтинг издания IndieWire вошли 100 кинокартин, изменивших мир
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Кадр из фильма "Лунный свет"Кадр из фильма "Лунный свет"
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Специализирующееся на киноиндустрии издание IndieWire составило рейтинг лучших фильмов десятилетия. В него вошли 100 кинолент, "изменивших всё".

Список возглавила драма "Лунный свет" режиссера Барри Дженкинса, рассказывающая о жизни темнокожего мальчика, подростка, а потом мужчины в неблагоприятном районе Майами. Сайт kp.ru писал, что фильм завоевал три награды "Оскар".

Лунный свет (2016) Трейлер фильма.Драматическая киноповесть в трех частях о жизни афроамериканца Хирона: ребенка, подростка и взрослого мужчины, живущего в Майами в период расцвета наркоторговли. Переживая семейный крах, конфликты со сверстниками и осознание своей нетрадиционной ориентации, взрослеющий Хирон пребывает в мучительном поиске и принятии самого себя

На второй строчке рейтинга расположился триллер "Побудь в моей шкуре" Джонатана Глэйзера. В нем актриса Скарлет Йоханссон играет роль инопланетной женщины, которая охотится на земных мужчин.

Замыкает тройку лидеров "Копия верна" Аббаса Киаростами. По сюжету женщина знакомится с писателем, и они начинают притворяться парой.

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Десять лучших фильмов десятилетия:

1. "Лунный свет" Барри Дженкинса

2. "Побудь в моей шкуре" Джонатана Глэйзера

3. "Копия верна" Аббаса Киаростами

4. "Акт убийства" и "Взгляд тишины" Джошуа Оппенхаймера

5. "Внутри Льюина Дэвиса" братьев Джоэла и Итана Коэнов

6. "Корпорация "Святые моторы" Леоса Каракса

7. "Кэрол" Тодда Хейнса

8. "Мастер" Пола Томаса Андерсона

9. "Безумный Макс: Дорога ярости" Джорджа Миллера

10. "Леди Берд" Греты Гервиг

Ознакомиться с полным рейтингом можно на сайте IndieWire.

Ранее "Комсомольская правда" публиковала также рейтинг десяти лучших фильмов 2018 года по версии Американского института киноискусств AFI.

ИСТОЧНИК KP.RU

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