Названы лучшие фильмы десятилетия

Специализирующееся на киноиндустрии издание IndieWire составило рейтинг лучших фильмов десятилетия. В него вошли 100 кинолент, "изменивших всё".

Список возглавила драма "Лунный свет" режиссера Барри Дженкинса, рассказывающая о жизни темнокожего мальчика, подростка, а потом мужчины в неблагоприятном районе Майами. Сайт kp.ru писал, что фильм завоевал три награды "Оскар".

Лунный свет (2016) Трейлер фильма.Драматическая киноповесть в трех частях о жизни афроамериканца Хирона: ребенка, подростка и взрослого мужчины, живущего в Майами в период расцвета наркоторговли. Переживая семейный крах, конфликты со сверстниками и осознание своей нетрадиционной ориентации, взрослеющий Хирон пребывает в мучительном поиске и принятии самого себя

На второй строчке рейтинга расположился триллер "Побудь в моей шкуре" Джонатана Глэйзера. В нем актриса Скарлет Йоханссон играет роль инопланетной женщины, которая охотится на земных мужчин.

Замыкает тройку лидеров "Копия верна" Аббаса Киаростами. По сюжету женщина знакомится с писателем, и они начинают притворяться парой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="380" height="286" src="https://www.kp.ru/video/embed/440227" frameborder="0"></iframe> Кинопилорама со Стасом Тыркиным: Мелодрама в квадрате "Копия верна"."КиноПилорама" на нашем сайте по просьбам трудящихся выходит и в видеоформате. Все новости о хорошем качественном кино и не очень хорошем - смотрите и слушайте на нашем сайте. Написать автору рубрики кинообозревателю "Комсомольской правды" Стасу Тыркину можно по адресу: stas@kp.ruСтас ТЫРКИН, Олег ИВАНОВ

Десять лучших фильмов десятилетия:

1. "Лунный свет" Барри Дженкинса

2. "Побудь в моей шкуре" Джонатана Глэйзера

3. "Копия верна" Аббаса Киаростами

4. "Акт убийства" и "Взгляд тишины" Джошуа Оппенхаймера

5. "Внутри Льюина Дэвиса" братьев Джоэла и Итана Коэнов

6. "Корпорация "Святые моторы" Леоса Каракса

7. "Кэрол" Тодда Хейнса

8. "Мастер" Пола Томаса Андерсона

9. "Безумный Макс: Дорога ярости" Джорджа Миллера

10. "Леди Берд" Греты Гервиг

Ознакомиться с полным рейтингом можно на сайте IndieWire.

Ранее "Комсомольская правда" публиковала также рейтинг десяти лучших фильмов 2018 года по версии Американского института киноискусств AFI.