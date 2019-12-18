Польша рассчитывает на дальнейший транзит российского газа через "Ямал"

СЕГОДНЯ 18:01 2019-12-18T18:31:49+03:00

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Российская сторона до сих пор не подтвердила своих намерений по дальнейшему транзита газа через польский участок Ямальского газопровода. Глава энергетического концерна PGNiG Петр Возняк рассчитывает, что будет подписано новое соглашение.

Действующий контракт на транзит между "Газпромом" и "ЕвроПолГазом" истекает 18 мая 2020 года. В Польше готовы к прекращению поставок, но все еще допускают возможность заключения нового межправительственного соглашения.

Возняк напомнил, что с 1993 года стороны подписали несколько десятков дополнительных контрактов, однако ни один из них не был выгоден Варшаве, В руководстве концерна считают, что новый договор, скорее всего, будет таким же, передает "Ежедневная польская газета".

Сайт kp.ru писал, что еще несколько лет назад Польша настаивала на прокладке второй ветки газопровода "Ямал-Европа". Тогда бы увеличился объем транзита топлива, и доход в казну был бы больше, но Россия сделала выбор в пользу "Северного потока-2".

ИСТОЧНИК KP.RU