Комитет Сената США принял крупный пакет антироссийских санкций
Комитет по иностранным делам Сената Конгресса США одобрил крупный пакет санкций против России. Проект обязывает американского президента Дональда Трампа ввести рестрикции против суверенного долга РФ, а также предусматривает другие ограничения.
После рассмотрения комитетом документы должны поступить на обсуждение членам Сената в полном составе. Информацию о принятии проекта ТАСС подтвердил директор по связям с общественностью и прессой старшего демократа комитета Хуан Пэхон.
Сайт kp.ru писал, что инициатива под названием "Защита американской безопасности от агрессии Кремля" была представлена еще в феврале 2019 года. Авторы документа предлагают "наказать" Россию за приписываемое ей вмешательство в выборы США, поведения в Сирии и присоединение Крыма.
Санкции предлагается распространить на физических лиц, инвесторов российских энергетических проектов, тех, кто поддерживает судостроительную отрасль РФ и др.
ИСТОЧНИК KP.RU