Комитет Сената США принял крупный пакет антироссийских санкций

СЕГОДНЯ 19:10 2019-12-18T19:42:21+03:00

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Комитет по иностранным делам Сената Конгресса США одобрил крупный пакет санкций против России. Проект обязывает американского президента Дональда Трампа ввести рестрикции против суверенного долга РФ, а также предусматривает другие ограничения.

После рассмотрения комитетом документы должны поступить на обсуждение членам Сената в полном составе. Информацию о принятии проекта ТАСС подтвердил директор по связям с общественностью и прессой старшего демократа комитета Хуан Пэхон.

Сайт kp.ru писал, что инициатива под названием "Защита американской безопасности от агрессии Кремля" была представлена еще в феврале 2019 года. Авторы документа предлагают "наказать" Россию за приписываемое ей вмешательство в выборы США, поведения в Сирии и присоединение Крыма.

Санкции предлагается распространить на физических лиц, инвесторов российских энергетических проектов, тех, кто поддерживает судостроительную отрасль РФ и др.

ИСТОЧНИК KP.RU