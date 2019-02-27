Голливудское шоу: Политолог о новых «адских» санкциях США против России

Дождались! В США появился обновленный законопроект с дополнительными антироссийскими санкциями. Авторами закона стали известные «русофилы» из республиканской и демократической партий Линдси Грэм, Кори Гарднер, Роберт Менендез, Бен Кардин и Джин Шахин.

Документ они назвали простенько, но со вкусом: "О защите американской безопасности от агрессии Кремля" (Defending American Security from Kremlin Aggression Act) - сокращённо DASKA. В нем говорится в том числе и о мерах против Москвы за якобы вмешательство в американские выборы, «злонамеренное влияние в Сирии» и за «агрессию на Украине».

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ СЕКТОР, БАНКИ И ГОСДОЛГ

Как и предсказывали экономисты и политологи, санкции вводят запрет на любые сделки с суверенным долгом России. Никаких отношений с российскими компаниями и финансовыми структурами, «поддерживающими вмешательство России в демократические процедуры или выборы в других странах». Какие именно организации попадут под пресс, четко не оговорено - это будет решать президент страны Дональд Трамп. То есть Штаты традиционно оставляют небольшую юридическую лазейку для того, чтобы ненароком не навредить себе.

Кроме того, DASKA запрещает инвестировать в российские проекты по сжиженному природному газу (это касается инвестиций свыше 1 миллиона долларов или от 5 миллионов в течение года). Примечательно, что «Северный поток – 2» в документе не упоминается - видимо Германию продавить не удалось.

ДРУЗЬЯ ПУТИНА И ИХ СЕМЬИ

Через полгода, согласно законопроекту, предлагается наложить санкции на политиков, бизнесменов, дипломатов и иных физлиц, связанных с президентом России Владимиром Путиным (европейцам Вашингтон рекомендует поступить также).

В документе также упоминаются некие личные активы российского лидера, информации о которых у конгрессменов нет, но которую они очень хотели бы получить.

ПО УКРАИНЕ И КРЫМУ

Авторы DASKA, естественно, не прошли мимо инцидента в Керченском проливе - санкции предлагается ввести против всех причастных, а именно против 24 офицеров ФСБ.

Ну и по Крыму: «Соединенные Штаты никогда не признают незаконных попыток аннексии полуострова Российской Федерацией», - говорится в тексте законопроекта. «США приветствуют санкции, которые уже были введены и поддерживаются до сих пор».

США И НАТО

Сенат выступил против инициатив Дональда Трампа покинуть альянс. Там назвали НАТО «важнейшим инструментом реагирования на новые угрозы и вызовы, представляемые правительством Российской Федерации».

Кроме того, в качестве дополнительных санкций, странам-членам альянса велено сократить закупки военных товаров и услуг у России.

ЭКСПЕРТ: ГОЛЛИВУДСКОЕ ШОУ

- Во всей этой истории с «санкциями из ада» лично меня больше всего заинтересовало брендирование этого действа. То есть если раньше санкции были просто санкциями, то теперь мы видим на них лейбл ада. Правильно ли я понимаю, что этим названием американцы признали себя «адом»?

А вообще, у США какая-то мания к красивому наименованию своих спецопераций. Приведу примеры некоторых громких названий за последние десять лет:

- Операция «Копьё Нептуна» - в 2011 году в ходе этой операции был ликвидирован Усама бин Ладен.

- «Рассвет Одиссея» (Odyssey Dawn) – операция в Ливии против режима Муаммара Каддафи в 2011 году.

- «Мирная» операция «Новый рассвет» пришла на смену военной операции «Иракская свобода» в 2010 году.

Примеров множество. Они любят Голливуд. Тут то же самое. А по сути - пустышка. Неубедительный у Трампа ад получился, если честно. Рынки реагируют относительно спокойно: никто не спешит расставаться с акциями наших банков, курс рубля стабилен.

Вопли СМИ вокруг санкций (да и вообще вокруг любых действий Трампа против кого бы то ни было) для современных США намного важнее реальных последствий. И пока этот шум не перерастает в реальные проблемы для нашей экономики – пусть шумят. Мы в это время спокойно будем заниматься построением суверенной экономики, которая не зависит от санкций голливудского режиссёра Трампа.

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