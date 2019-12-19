2019-12-19T17:57:39+03:00
Общество

Адвокат Голунова рассказал о возбуждении уголовного дела в отношении полицейских

Журналиста задержали по подозрению в хранении наркотиков
Юлия САЛЬНИКОВА
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Ивана Голунова незаконно задержали полицейскиеИвана Голунова незаконно задержали полицейскиеФото: REUTERS
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Адвокат Ивана Голунова рассказал о возбуждении уголовных дел по факту задержания журналиста. Напомним, Ивана остановили полицейские в центре Москвы 6 июня. При себе у Голунова обнаружили сверток с наркотиками. В его квартире прошли обыски, в ходе которых нашли не только запрещенные вещества, но и инструменты, которые используют для наркобизнеса, фасовки и распространения «товара». Иван обвинения отрицал, по его версии, наркотики ему подбросили. На сторону журналиста встали коллеги со всей страны. В результате расследования Ивана освободили из СИЗО, а двух генералов полиции лишили должностей из-за этого резонансного дела.

- Следователь сейчас подтвердил, что по факту задержания журналиста Ивана Голунова возбуждено уголовное дело, - сказал ТАСС адвокат Сергей Бадамшин.

На пресс-конференции Владимиру Путину задали вопрос о "деле Голунова".

- По заказчикам у меня информации нет пока, - ответил президент. - Хочу вас проинформировать, что от работы отстранены пять человек из соответствующих служб МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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