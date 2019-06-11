2019-06-11T18:11:24+03:00
Общество

Дело Ивана Голунова закрыто: с журналиста сняты обвинения, его освободят из-под домашнего ареста

Уголовное преследование журналиста будет прекращено в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления [видео]
Екатерина БОЛГОВА
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Иван Голунов на заседании судаИван Голунов на заседании судаФото: REUTERS
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Во вторник, 11 июня, стало известно, что задержанный журналист интернет-проекта "Медуза" Иван Голунов будет освобожден из-под домашнего ареста. Уголовное преследование журналиста будет прекращено в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления. Об этом сообщил глава МВД Владимир Колокольцев.

Он отметил, что обвинения с Голунова будут сняты, а из-под домашнего ареста журналиста освободят уже сегодня.

"Материалы внутреннего расследования из подразделения собственной безопасности МВД по делу Голунова направлены в Следственный комитет", - сказал министр, заявление которого приводится на официальном сайте МВД.

Кроме того, по словам Колокольцева, во время проверки, представители полиции, участвовавшие в задержании журналиста, будут отстранены от работы.

Напомним, Иван Голунов был задержан 6 июня в центре Москвы. По словам полицейских, при себе, а также в его съемной квартире были обнаружены наркотики. Он был задержан по обвинению в производстве и сбыте наркотических средств. В деле Голунова было много нестыковок. 9 июня суд принял решение отправить журналиста под домашний арест на 2 месяца.

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Журналиста «Медузы» Ивана Голунова полицейские задержали 6 июня на Цветном бульваре. Парня обвиняют в торговле наркотиками. Но отправить Голунова в СИЗО у них не вышло. На защиту встали его коллеги. Ведь явных доказательств вины никто показать людям не смог. Вопросов в этой истории больше, чем ответов — информации катастрофически недостаточно. Иван занимался расследованиями. В день задержания он сдал редактору черновики с заметкой про темные стороны похоронного бизнеса. Совпадение? «Комсомолка» попыталась расставить по полочкам все детали в этой громкой детективной истории (подробности).

Заявление Владимира Колокольцева по ситуации с Иваном Голуновым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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