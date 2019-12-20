С Нового года на 100 тысяч подорожают авто-любимчики среднего класса

СЕГОДНЯ 12:40 2019-12-20T12:40:38+03:00

Изменить размер текста: A A

По мнению автодилеров, новогодних чудес в 2020 году желающим приобрести машину ждать не стоит: цены на автомобили средней ценовой категории вполне ожидаемо собираются повысить на сумму от 35 до 100 тысяч рублей.

- Все машины подорожают минимум от 35 до 100 тысяч рублей в среднем ценовом сегменте, это уже аксиома. Мы получили уведомления практически от всех, новые ценники. Чудес не будет - машины будут дороже, - рассказал информагентству РИА Новости президент группы компаний Favorit Motors Владимир Попов. С 1 января такие компании, как Mitsubishi, Jaguar Land Rover, Chevrolet и Cadillac намерены пересмотреть свои цены не в пользу российских покупателей.

Судя по всему, такое решение объясняется индексацией в России утилизационного сбора с того же 1 января 2020 года. Для российских производителей этот платеж, призванный обеспечить экологическую безопасность, компенсируется из бюджета страны, а вот иностранные компании полностью вынуждены брать утилизационный сбор на себя и учитывать его в формировании цены машины.

Ранее kp.ru рассказывал о последствиях повышения сбора и о том, какие именно иномарки попадут под подорожание.

ИСТОЧНИК KP.RU