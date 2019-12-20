2019-12-20T12:40:38+03:00
Экономика

С Нового года на 100 тысяч подорожают авто-любимчики среднего класса

Виновата в росте цен на машины индексация утилизационного сбора
Ольга МАТЫС
Поделиться:
Подорожание иномарок связано с ростом утилизационного сбораПодорожание иномарок связано с ростом утилизационного сбораФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

По мнению автодилеров, новогодних чудес в 2020 году желающим приобрести машину ждать не стоит: цены на автомобили средней ценовой категории вполне ожидаемо собираются повысить на сумму от 35 до 100 тысяч рублей.

- Все машины подорожают минимум от 35 до 100 тысяч рублей в среднем ценовом сегменте, это уже аксиома. Мы получили уведомления практически от всех, новые ценники. Чудес не будет - машины будут дороже, - рассказал информагентству РИА Новости президент группы компаний Favorit Motors Владимир Попов. С 1 января такие компании, как Mitsubishi, Jaguar Land Rover, Chevrolet и Cadillac намерены пересмотреть свои цены не в пользу российских покупателей.

Судя по всему, такое решение объясняется индексацией в России утилизационного сбора с того же 1 января 2020 года. Для российских производителей этот платеж, призванный обеспечить экологическую безопасность, компенсируется из бюджета страны, а вот иностранные компании полностью вынуждены брать утилизационный сбор на себя и учитывать его в формировании цены машины.

Ранее kp.ru рассказывал о последствиях повышения сбора и о том, какие именно иномарки попадут под подорожание.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Из разряда «городских сумасшедших»: Преподаватель ВШЭ вспомнила о «лубянском стрелке»
С Нового года на 100 тысяч подорожают авто-любимчики среднего класса
Политолог объяснил, почему Трамп спешит запустить процесс по импичменту
С ума сошли: Людмила Максакова прокомментировала новости о своей госпитализации
"Украина идет к положению глубокой провинции": Пушков раскритиковал разгром памятника Горькому в Харькове
Никотиносодержащие смеси запретят продавать несовершеннолетним наравне со снюсами и насваем
В "Газпроме" заявили, что РФ и Украина проведут переговоры по газу в Минске
На экологию до 2024 года потратят 4 триллиона рублей
Отец и дочь в Штатах врали про выигрыш в лотерею и получали за это миллионы
Минтрас просят поддержать авиацию в малых городах
Собянин выразил соболезнования родным погибшего при стрельбе на Лубянке
В Госдуме оценили переговоры по транзиту газа
Федор Конюхов переплывет Тихий океан и Атлантику на энергии Солнца
У "Лубянского стрелка" во время нападения было взрывное устройство при себе в рюкзаке
Сельских врачей могут освободить от уплаты НДФЛ
"Куда-то с рюкзаком ходил": Соседка рассказала о странностях Манюрова, который устроил стрельбу на Лубянке
США запретит продажу сигарет и вейпа людям младше 21 года
Личные данные 250 миллионов пользователей Facebook утекли в Сеть
"Объявила войну":Меркель пообещала ответить на санкции против «Северного потока — 2»
"Такой же некрасивый"": В США оценили "русский Tesla Cybertruck"
"Он действительно советский": Украинский журналист прокомментировал ответ Путина на вопрос о танках
В США раскрыли похищение ребенка, которое произошло 55 лет назад
"Можно на время забыть": Синоптик прогнозирует отсутствие снега в ближайшую неделю в Москве
Сотрудники ГИБДД получат право проверять всех водителей на алкоголь
После стрельбы на военной базе во Флориде Пентагон проверил саудовских курсантов