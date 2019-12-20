2019-12-20T17:22:04+03:00
Происшествия

Бастрыкин выразил соболезнования родным погибшего при стрельбе на Лубянке

По словам председатель СК, следствие сделает все, чтобы детально установить причины и обстоятельства произошедшего [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. ФОТО Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАССПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. ФОТО Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин выразил соболезнования родным и близким погибшего в результате стрельбы на Лубянке сотрудника Федеральной службы безопасности и подчеркнул, что СК возьмет дело на особый контроль.

«Выражаю самые глубокие соболезнования родным погибшего сотрудника Федеральной службы безопасности. Заверяю, что следствием будут приняты исчерпывающие меры для того, чтобы детально установить причины и обстоятельства произошедшего», - написал глава СК на своей странице в Facebook.

Перед нападением на ФСБ Евгений Манюров уволился ото всюду и общался с кем-то на иностранном языке

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Напомним, в результате стрельбы в центре Москвы вечером в четверг, 19 декабря, погиб один сотрудник ФСБ, еще пять человек пострадали. 39-летний мужчина открыл стрельбу около дома 12 по улице Большая Лубянка. Его мать рассказала, что сын в последнее время не работал и общался с какими-то арабами по телефону.

Стрельба у здания ФСБ на Лубянке: главное.Центр Москвы, здание ФСБ, тихий предновогодний вечер. Когда раздались выстрелы, никто из прохожих не испугался. Подумали, что это салют... Но нет, это была настоящая перестрелка. С ранеными и погибшими

ИСТОЧНИК KP.RU

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