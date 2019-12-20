Мать стрелка с Лубянки: «В последнее время не работал, общался с какими-то арабами по телефону»

В доме стрелка с Лубянки – 39-летнего жителя Подольска Евгения Манюрова, который устроил стрельбу возле здания ФСБ России в Москве, – следователи при обыске нашли целый арсенал оружия, семь единиц. Причем все оно оказалось зарегистрировано на преступника без каких-либо нарушений, сообщил специальный корреспондент «Комсомолки» Александр Бойко.

- Все зарегистрировано официально по месту жительства, всего семь стволов: газовое, травматическое, гладкоствольное, нарезное. Пока газовый ствол не нашли, - рассказал "КП" член следственной группы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/750699" frameborder="0"></iframe> Видео начала стрельбы в центре Москвы.

В квартире следователей встретила рыдающая мать убийцы сотрудника ФСБ. Кроме оружия, дома у Манюрова нашли много патронов и два снаряженных автоматных магазина. Впрочем, удивило оперативников не оружие, а то, что рассказала его мать.

- Последние годы он работал сразу в нескольких охранных фирмах, но потом отовсюду уволился. В последнее время не работал, общался с какими-то арабами по телефону, я ничего не понимала, о чем, ведь говорил он с ними по-английски, - говорит женщина.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/750725" frameborder="0"></iframe> Момент стрельбы у здания ФСБ попал на видео.Очевидцы происшествия сняли на видео мужчину, лежащего около проезжей части и то, как несколько человек затаскивают его в машину скорой помощи

А вот со своими соседями стрелок почему-то не общался, даже почти не пересекался.

- Да, я всего раз восемь его за год видела. Не общался он со мной, - удивилась вопросам "КП" соседка Манюрова.

Напомним, что в результате стрельбы возле здания ведомства на Большой Лубянке в центре Москвы погиб один сотрудник ФСБ, еще пять человек получили ранения. По предварительной информации Следственного комитета, стрелок действовал в одиночку. Мотивы злоумышленника пока неизвестны: во время вооруженного сопротивления он был ликвидирован спецназом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/750712" frameborder="0"></iframe> Стрельба у здания ФСБ на Лубянке: главное.Центр Москвы, здание ФСБ, тихий предновогодний вечер. Когда раздались выстрелы, никто из прохожих не испугался. Подумали, что это салют... Но нет, это была настоящая перестрелка. С ранеными и погибшими

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