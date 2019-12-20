2019-12-20T06:07:37+03:00
Происшествия

Мать стрелка с Лубянки: «В последнее время не работал, общался с какими-то арабами по телефону»

В доме Евгения Манюрова прошли обыски, оперативники нашли целый арсенал оружия [эксклюзив kp.ru]
Александр БОЙКОСаша ПЯТНИЦКАЯ
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Стрельбу возле здания ФСБ России на Лубянке устроил 39-летний Евгений МанюровСтрельбу возле здания ФСБ России на Лубянке устроил 39-летний Евгений МанюровФото: Михаил ФРОЛОВ
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В доме стрелка с Лубянки – 39-летнего жителя Подольска Евгения Манюрова, который устроил стрельбу возле здания ФСБ России в Москве, – следователи при обыске нашли целый арсенал оружия, семь единиц. Причем все оно оказалось зарегистрировано на преступника без каких-либо нарушений, сообщил специальный корреспондент «Комсомолки» Александр Бойко.

- Все зарегистрировано официально по месту жительства, всего семь стволов: газовое, травматическое, гладкоствольное, нарезное. Пока газовый ствол не нашли, - рассказал "КП" член следственной группы.

Видео начала стрельбы в центре Москвы.

В квартире следователей встретила рыдающая мать убийцы сотрудника ФСБ. Кроме оружия, дома у Манюрова нашли много патронов и два снаряженных автоматных магазина. Впрочем, удивило оперативников не оружие, а то, что рассказала его мать.

- Последние годы он работал сразу в нескольких охранных фирмах, но потом отовсюду уволился. В последнее время не работал, общался с какими-то арабами по телефону, я ничего не понимала, о чем, ведь говорил он с ними по-английски, - говорит женщина.

Момент стрельбы у здания ФСБ попал на видео.Очевидцы происшествия сняли на видео мужчину, лежащего около проезжей части и то, как несколько человек затаскивают его в машину скорой помощи

А вот со своими соседями стрелок почему-то не общался, даже почти не пересекался.

- Да, я всего раз восемь его за год видела. Не общался он со мной, - удивилась вопросам "КП" соседка Манюрова.

Напомним, что в результате стрельбы возле здания ведомства на Большой Лубянке в центре Москвы погиб один сотрудник ФСБ, еще пять человек получили ранения. По предварительной информации Следственного комитета, стрелок действовал в одиночку. Мотивы злоумышленника пока неизвестны: во время вооруженного сопротивления он был ликвидирован спецназом.

Стрельба у здания ФСБ на Лубянке: главное.Центр Москвы, здание ФСБ, тихий предновогодний вечер. Когда раздались выстрелы, никто из прохожих не испугался. Подумали, что это салют... Но нет, это была настоящая перестрелка. С ранеными и погибшими

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ИСТОЧНИК KP.RU

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