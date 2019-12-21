В Сирии боевики атаковали три объекта нефтегазового комплекса

СЕГОДНЯ 13:51 2019-12-21T13:51:34+03:00

Информации о пострадавших и сумме материального ущерба пока нет

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В центральной части Сирии, провинции Хомс, террористы атаковали три объекта нефтегазового комплекса.

Как сообщили в Министерство нефти и минеральных ресурсов Сирии, были атакованы газоперерабатывающие предприятия в Райяне и на Центральном плато, а также нефтеперерабатывающий завод в городе Хомс

«На нефтеперерабатывающем заводе в Хомсе, газовой станции и на станции эр-Раян в центре страны совершены террористические атаки, причинен материальный ущерб», - сообщается на официальной странице ведомства в Facebook.

Министр нефти и минеральных ресурсов Сирии Али Ганем уточнил, что завод в Хомсе был атакован ночью.

На данный момент на месте происшествия работают спасатели, информации о пострадавших и сумме материального ущерба пока нет

Напомним, в октябре Министерство национальной обороны Турции сообщило, что в ходе операции «Источник мира» турецкие Вооруженные силы «ликвидировали 459 террористов». В то же время Reuters заявили, что благодаря военной операции Анкары пять боевиков смогли сбежать из тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU