Reuters: В результате спецоперации в Сирии из тюрьмы сбежали пять террористов

СЕГОДНЯ 19:53 2019-10-11T20:00:15+03:00

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Пять боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» сбежали из сирийской тюрьмы. Как сообщает Reuters, побег стал возможен из-за спецоперации «Источник мира». Напомним, турецкие войска перешли через сирийскую границу 9 октября. В результате артобстрела на северо-востоке страны, террористы смогли сбежать из тюрьмы.

Представитель "Сил демократической Сирии" сообщает о побеге пяти террористов.

Власти США призвали Турцию прекратить военные действия в Сирии и пригрозили "последствиями". По версии Белого дома спецоперация ставит под угрозу успех в борьбе с террористами. До этого Дональд Трамп объявил, что США не будут участвовать в спецоперации, американские войска выведены из Сирии.

- Ясно даю понять, мы не бросаем партнерские нам военные силы курдов, и американские военные остаются с ними в других районах Сирии, - сказал глава Пентагона Марк Эспер.

ИСТОЧНИК KP.RU