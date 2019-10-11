2019-10-11T20:00:15+03:00
В мире

Reuters: В результате спецоперации в Сирии из тюрьмы сбежали пять террористов

Боевики скрылись после артобстрела на северо-востоке страны
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Спецоперация в Сирии началась 9 октябряСпецоперация в Сирии началась 9 октябряФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Пять боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» сбежали из сирийской тюрьмы. Как сообщает Reuters, побег стал возможен из-за спецоперации «Источник мира». Напомним, турецкие войска перешли через сирийскую границу 9 октября. В результате артобстрела на северо-востоке страны, террористы смогли сбежать из тюрьмы.

Представитель "Сил демократической Сирии" сообщает о побеге пяти террористов.

Власти США призвали Турцию прекратить военные действия в Сирии и пригрозили "последствиями". По версии Белого дома спецоперация ставит под угрозу успех в борьбе с террористами. До этого Дональд Трамп объявил, что США не будут участвовать в спецоперации, американские войска выведены из Сирии.

- Ясно даю понять, мы не бросаем партнерские нам военные силы курдов, и американские военные остаются с ними в других районах Сирии, - сказал глава Пентагона Марк Эспер.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Трамп назначил послом США в России Джона Салливана
Роль феи-крестной в новой «Золушке» может достаться темнокожему актеру-гею
В Абхазии российского туриста унесло течением реки Кодор
Байкер вернулся домой спустя семь часов после своих похорон
Американские ученые указали на опасность еды в упаковках
В Госдуме рассчитывают на перезагрузку отношений с США после назначения нового посла
Почетный президент РФС оценил идею создания фонда для финансирования клубов
США направит военных в Саудовскую Аравию после нападения на НПЗ
Акции «Яндекса» на американской бирже упали на 17 процентов
Bloomberg: Трамп готовится назначить послом США в России Джона Салливана
Актер Евгений Миронов рассказал о знакомстве с Алексеем Леоновым
IV Спартакиада «Кадеты Приволжья-2019» стартовала в Чебоксарах
В аэропорту Тбилиси нашли багаж с 23 килограммами марихуаны
Путин высказал соболезнования семье космонавта Алексея Леонова
Пентагон: Турция ставит под угрозу достигнутый успех в борьбе с террористами
Военный эксперт объяснил, почему Турция выбрала российские С-400
Правительство обяжет открыть подвалы жилых домов для бездомных животных
В Кремле не получали информацию о планах Украины по размещению миротворцев на границе с Россией
Эксперт назвал последствия взрыва иранского танкера в Красном море
Останки диктатора Франко перезахоронят до 25 октября
Россиянин убил родителей в Лондоне из-за собаки: Суд приговорил мужчину к 26 годам тюрьмы
НАСА прервало трансляцию выхода астронавтов в космос, чтобы объявить о смерти Алексея Леонова
Роскосмос: Алексей Леонов вписал себя золотыми буквами в мировую историю космонавтики
Первую в мире банковскую карту из чистого золота выпустили в Великобритании
После убийства Лизы Киселевой в Саратове детский омбудсмен требует ужесточить наказание для виновников гибели детей
Космонавт-испытатель Максим Сураев назвал смерть Леонова невосполнимой потерей
Похороны Алексея Леонова пройдут на мемориальном кладбище в Мытищах