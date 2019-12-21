СЕГОДНЯ 14:15 2019-12-21T14:15:14+03:00

Росстат подсчитал стоимость новогоднего стола для россиян в этом году. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Больше всего за новогоднее застолье отдадут жители Чукотки

Изменить размер текста: A A

В этом году россияне потратят на новогодний стол в среднем 6 430 рублей. К таким выводам пришел Росстат.

Как пишет Российская газета со ссылкой на данные Федеральной службы государственной статистики, за прошедший год цена праздничного угощения повысилась на 2,74%. На такое изменение повлияло подержание сыров на 11,17%, сливочного масла - на 10,36%, а апельсины - на 10,87%.

Однако есть продукты, которые, наоборот, потеряли в цене: свежие огурцы подешевели на 8,96%, а красная икра на 4,97%.

Больше всего за новогодний стол отдадут жители Чукотки. В средним они заплатят за застолье больше 9500 рублей. Дешевле всего праздничный стол будет в Ингушетии - 3500 руб.

Жителям Москвы застолье обойдётся чуть больше 7900 рублей, Санкт-Петербурга 7060 рублей.

Напомним, в прошлом году Чукотка также возглавила рейтинг регионов по дороговизне новогоднего стола. Тогда за застолье в этом регионе жители в средним должны были отдать почти 8200 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU