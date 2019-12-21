В Северной Корее предупредили - США «дорого заплатит» за любую критику прав человека в стране

СЕГОДНЯ 15:37 2019-12-21T15:42:04+03:00

Власти Северной Кореи требуют от представителей Белого дома не вмешиваться во внутреннюю политику страны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Изменить размер текста: A A

Власти Северной Кореи потребовали от США не вмешиваться во внутреннюю политику страны. Похожие заявления в Пхеньяне делают уже не в первый раз. Напомним, в Вашингтоне разработали законопроект о правах человека в Гонконге. На этот раз американцы делают попытки установить свои правила в Северной Корее.

- Если США посмеют нанести ущерб нашей системе, приняв решение по« проблеме прав человека», то они дорого заплатят за такой акт, - передает сообщение северокорейских властей CNN.

Представитель Министерства иностранных дел Северной Кореи обвинил помощника министра по вопросам демократии, прав человека и труда Государственного департамента США в «опрометчивых высказываниях против КНДР». Тогда Роберт Дестро сказал, что в США "обеспокоены ситуацией с правами человека в Северной Корее".

В Пхеньяне сообщили, что отношения с США достигли "деликатной точки".

Ранее лидер Северной Корее пообещал Дональду Трампу "рождественский подарок", что это будет - зависит от результатов переговоров по ядерному разоружению.

ИСТОЧНИК KP.RU