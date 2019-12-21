В Северной Корее предупредили - США «дорого заплатит» за любую критику прав человека в стране
Власти Северной Кореи потребовали от США не вмешиваться во внутреннюю политику страны. Похожие заявления в Пхеньяне делают уже не в первый раз. Напомним, в Вашингтоне разработали законопроект о правах человека в Гонконге. На этот раз американцы делают попытки установить свои правила в Северной Корее.
- Если США посмеют нанести ущерб нашей системе, приняв решение по« проблеме прав человека», то они дорого заплатят за такой акт, - передает сообщение северокорейских властей CNN.
Представитель Министерства иностранных дел Северной Кореи обвинил помощника министра по вопросам демократии, прав человека и труда Государственного департамента США в «опрометчивых высказываниях против КНДР». Тогда Роберт Дестро сказал, что в США "обеспокоены ситуацией с правами человека в Северной Корее".
В Пхеньяне сообщили, что отношения с США достигли "деликатной точки".
Ранее лидер Северной Корее пообещал Дональду Трампу "рождественский подарок", что это будет - зависит от результатов переговоров по ядерному разоружению.
ИСТОЧНИК KP.RU