2019-12-21T15:42:04+03:00
В мире

В Северной Корее предупредили - США «дорого заплатит» за любую критику прав человека в стране

Ранее в Пхеньяне пообещали Трампу «рождественский подарок»
Юлия САЛЬНИКОВА
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Власти Северной Кореи требуют от представителей Белого дома не вмешиваться во внутреннюю политику страныВласти Северной Кореи требуют от представителей Белого дома не вмешиваться во внутреннюю политику страныФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Власти Северной Кореи потребовали от США не вмешиваться во внутреннюю политику страны. Похожие заявления в Пхеньяне делают уже не в первый раз. Напомним, в Вашингтоне разработали законопроект о правах человека в Гонконге. На этот раз американцы делают попытки установить свои правила в Северной Корее.

- Если США посмеют нанести ущерб нашей системе, приняв решение по« проблеме прав человека», то они дорого заплатят за такой акт, - передает сообщение северокорейских властей CNN.

Представитель Министерства иностранных дел Северной Кореи обвинил помощника министра по вопросам демократии, прав человека и труда Государственного департамента США в «опрометчивых высказываниях против КНДР». Тогда Роберт Дестро сказал, что в США "обеспокоены ситуацией с правами человека в Северной Корее".

В Пхеньяне сообщили, что отношения с США достигли "деликатной точки".

Ранее лидер Северной Корее пообещал Дональду Трампу "рождественский подарок", что это будет - зависит от результатов переговоров по ядерному разоружению.

ИСТОЧНИК KP.RU

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