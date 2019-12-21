"Растратили капитал симпатий": В Совете при президенте Польши назвали власти США "болванами"

СЕГОДНЯ 16:08 2019-12-21T16:14:00+03:00

Профессор Варшавского университета считает, что в США намеренно пытаются сделать из России образ врага

Изменить размер текста: A A

В Польше обвинили США в спекуляции на российской теме и назвали представителей Белого дома "болванами". Такое заявление сделал член Национального совета по развитию при президенте, профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский. В книге он написал, что американцы намерено создают из России образ врага, что сказывается и на Польше - в стране "отказываются от участия в международной политике".

- За несколько дней американцам удалось растратить накопленный в нашей стране за предыдущее столетие капитал симпатий. Но мы прекрасно знаем, что они болваны, - приводит слова профессора издание Dziennik Gazeta Prawna.

Профессор Варшавского университета раскритиковал некоторые действия польских властей, например, покупку "списанного американского вооружения". Он высказался и о референдуме, который прошел в Крыму в 2014 году. Протесты Польши Модзелевский назвал ""смехотворными" и сравнил с поведением "обиженного ребенка".

Ранее в Польше заявляли, что рассчитывают на дальнейший транзит газа через Ямал.

ИСТОЧНИК KP.RU