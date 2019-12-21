2019-12-21T18:31:15+03:00
Политика

Российские партнеры в ЕС запросят у США разъяснения по поводу санкций против «Северного потока – 2»

Российский вице-премьер Дмитрий Козак сообщил, что американские требования сформулированы недостаточно четко
Юлия САЛЬНИКОВА
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Американский президент подписал документ, согласно которому в 2020 году вводят санкции в отношении проекта "Северной поток-2"Американский президент подписал документ, согласно которому в 2020 году вводят санкции в отношении проекта "Северной поток-2"Фото: REUTERS
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Партнеры России в ЕС потребуют от США разъяснений по санкциям против «Северного потока-2» и «Турецкого потока». Об этом сообщил российский вице-премьер Дмитрий Козак. Он сообщил, что преждевременно говорить о последствиях этих экономических ограничений, введенных США. Напомним, о санкциях против российских проектах есть пункты в оборонном бюджете США на 2020 год. Документ одобрил Сенат Конгресса США, позже документ подписал американский президент Дональд Трамп.

- Сегодня состоятся консультации между Минфином США и нашими европейскими партнерами, чтобы получить разъяснения, что означают эти санкции. Они сформулированы недостаточно четко. Они не понимают, европейцы, прежде всего, что это означает, - цитирует ТАСС ответ Дмитрия Козака журналистам.

В российском МИД сообщили, что в стране продолжат реализовывать экономические проекты вне зависимости от санкций. Экономические ограничения, по версии представителей министерства, это желание самим получить выгоду, путем навязывания своего сжиженного газа странам Европы.

В бундестаге заявили о «капитуляции» перед США из-за «Северного потока - 2».В партии «Альтернатива для Германии» считают, что нынешнее немецкое правительство «не в состоянии представлять интересы страны»

ИСТОЧНИК KP.RU

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